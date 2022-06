ایف اے ٹی ایف کا اجلاس برلن میں جاری، قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے: حنا ربانی

وزیرمملکت خارجہ حنا ربانی کھر کا کہنا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کا اجلاس برلن میں جاری ہے. قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے جاری کردہ بیان میں حنا ربانی نے کہا کہ ایف اے ٹی ایف آج رات اجلاس کے اختتام کے بعد عوامی بیان جاری کرے گا۔

The #FATF Plenary Meetings r continuing in Berlin. FATF will issue a Public Statement after conclusion of the meetings tonight. Prejudging the outcome or speculative reporting could and should be avoided.

GOP has arranged a media briefing at MOFA on Saturday morning on this issue