کارگل عالمی  پریکٹس پر پور اترنے والا پہلا سپلائر 

شیئر کریں:

کراچی(کامرس رپورٹر) کارگل (Cargill) فوڈ کے صارف دنیا میں کہیں بھی ہوں، اعتماد کر سکتے ہیںکہ چربی اور تیل میں صنعتی طور پر تیار کیے جانے والے ٹرانس-فیٹی ایسڈز (iTFA) کے لیے کمپنی کی چربی اور تیل عالمی ادارہ صحت (WHO) کی سفارش کردہ زیادہ سے زیادہ برداشت کی سطح کی تعمیل کرتے ہیں۔ کارگل(Cargill) نے یہ سنگ میل پہلا عالمی سپلائر بن کر حاصل کیا ہے جس کا پورا عالمی پیمانہ کا خوردنی تیل کا پورٹفولیو WHO کے iTFAs پر بہترین پریکٹس کے معیار پر پورا اترتا ہے، جس میں iTFA کا مواد زیادہ سے زیادہ دو گرام فی 100 گرام چربی/تیل تک محدود کر دیا گیا ہے، جس میں وہ ممالک بھی شامل ہیں جہاں بر وقت کوئی قانونی حکم نہیں پایا جاتا ہے۔اگرچہ کارگل (Cargill) نے دسمبر 2021 میں اپنی مصنوعات سے چربی اور تیل سے iTFAs کو ہٹانے کے عزم کا اعلان کیا تھا، تاہم کامیابی دہائیوں کے کام کی عکاسی کرتی ہے۔ کمپنی کا iTFA کا سفر ایک چوتھائی صدی سے زیادہ عرصہ پر محیط ہے جس میں ابتدائی اختراع، سرمایہ کے اخراجات اور وسائل میں لاکھوں ڈالرز کی سرمایہ کاری، اور R&D پر لگنے والے ہزاروں گھنٹے بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ، کارگل(Cargill) نے، عالمی فوڈ سپلائی سے iTFAs پر مشتمل 1.5 بلین پونڈ سے زیادہ مصنوعات کو ہٹاتے ہوئے، ایسی غذائیت سے بھرپور اور لذیذ مصنوعات تیار کرنے میں 400 سے زیادہ گاہکوں کی مدد کی ہے جو زیادہ پر مسرت، زیادہ صحت مند زندگیاں گزارنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔RenéLammers ،PepsiCo کی چیف سائنس آفیسر کا کہنا ہے کہ ''ہمیں کارگل (Cargill) کے تمام تیلوں میں صنعتی طور پر تیار کردہ ٹرانس-فیٹس کو کم کرنے کے لیے ان کے مسلسل عہد کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے، جس نے بر وقت عالمی ادار? صحت کے سفارش کردہ معیارات سے ہم آہنگ ہونے میں اپنا ہدف حاصل کیا ہے۔ اسی معیار پر پورا اترنے کے لیے یہ قدم ہمارے کھانوں میں PepsiCo کی iTFAs کی کامیاب تخفیف سے ہم آہنگ ہے، اور ہم اس روئے ارض اور لوگوں کے لیے اپنے کھانے اور مشروبات کو بہتر بنانے کی خاطر اس اہم پہل میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے صنعت کے ہمارے پارٹنرز کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔''صرف گذشتہ دو سالوں میں، مصنوعات کے دوبارہ ایسے نئے محلول تیار کرنے کے لیے دو درجن سے زیادہ ممالک میں 100 سے زیادہ اضافی گاہکوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے جو ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، کارگل (Cargill) نے اضافی $8.5 ملین کی سرمایہ کاری کی ہے تاکہ تیل کی پروسیسنگ کے دوران تیار کیے جانے والے ٹرانس-فیٹ کی مقدار کم کرنے کے لیے سہولیات کو اپ-گریڈ کیا جا سکے۔iTFAs زیادہ تر سبزیوں سے تیار کردہ تیلوں کے جزوی ہائیڈروجینیشن (PHOs) کے ذریعہ تیار کیے جاتے ہیں لیکن خوردنی تیل کی ریفائننگ کے دوران ہائی تھرمل ٹریٹمنٹ کے ذریعہ بھی تیار کیے جا سکتے ہیں۔ 2018 میں، WHO نے 2023 تک iTFAs کے عالمی خاتمہ کے لیے آواز اٹھائی تھی، یہ یاد دلاتے ہوئے کہ کل انرجی کی خوراک کے 1 فیصد سے زیادہ ٹرانس-فیٹ کی خوراک کورونری ہارٹ ڈیزیز کے واقعات اور شرح اموات سے جڑی ہوئی ہے۔Natasha Orlova، Cargill کی نائب صدر برائے خوردنی تیل و مینیجنگ ڈائریکٹر برائے نارتھ امریکہ کا کہنا تھا کہ ''ہمیں بہت فخر ہے کہ ہم – دنیا کو ایک محفوظ، ذمہ دارانہ اور تحفظ پسندانہ طریقہ سے پروان چڑھاتے ہوئے، اپنے عہد پر پورے اترے ہیں اور ہم نے اپنے مقصد کی تکمیل میں مدد کی ہے۔ صنعت میں یہ قائدانہ اقدام کرنا، حتیٰ کہ ان ممالک میں بھی جہاں iTFA کا موجودہ قانون نہیں پایا جاتا ہے، چھوٹے مینوفیکچررز کو کارگل (Cargill) کی اختراع اور تجربہ کی وسعت پیش کرتے ہوئے، بڑے فوڈ مینوفیکچررز کے لیے ان کے سپلائی چین میں ہم آہنگی کو یقینی بنانے میں مدد کرتا ہے۔''تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے، کارگل (Cargill) نے اپنے بڑے فوڈ سیفٹی اور معیار کی یقین دہانی کے پروگرام میں iTFAs کو شامل کیا ہے۔ اس نظام پر مبنی طریق? کار میں نگرانی، تعمیل اور آڈیٹنگ کی متعدد پرتیں شامل ہیں۔اپنی تازہ ترین پیش رفت کی رپورٹ میں، WHO نے یاد دلایا ہے کہ iTFAs کے استعمال کو محدود کرنے والی پالیسیاں دنیا کے صرف 60 ممالک میں نافذ کی گئی ہیں، جو عالمی آبادی کے تقریبا 43% کا احاطہ کرتا ہے۔ اس سے دنیا کے صارفین کی اکثریت مسلسل iTFA کے استعمال کے خطرہ میں رہتی ہے۔ اس رپورٹ میں تیل اور چربی کے بڑے سپلائرز سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ ''وہ ان مصنوعات سے صنعت کے ذریعہ تیار کردہ TFA ہٹانے کے لیے کارگل (Cargill) کی اولین کوشش کی تعمیل کریں جو عالمی سطح پر فوڈ مینوفیکچررز کو فروخت کی جاتی ہیں۔''1Orlova کا کہنا تھا کہ ''ہم مسلسل WHO کے معیارات کے تئیں عہدبند رہنے اور انہیں پورا کرنے والے اور اپنے پورے عالمی پورٹفولیو کے لیے عموما سب پر حاوی اولین اور واحد عالمی خوردنی تیل کے سپلائر ہیں، اور جب کہ ہمیں اس سنگ میل پر قابل فہم طور پر فخر ہے، WHO کی رپورٹ واضح کرتی ہے کہ ابھی بہت کام باقی ہے۔ ہم نے ثابت کیا ہے کہ سیر شدہ چربی کی سطح کو ذہن میں رکھتے ہوئے iTFA کی سفارشات کو پورا کرنا نہ صرف قابل عمل ہے، بلکہ یہ صارفین کے پسندیدہ کھانوں کے ذائقہ یا ساخت کو واضح طور پر تبدیل کیے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہم صنعت کے دیگر کھلاڑیوں سے بھی کہتے ہیں کہ وہ ہماری قیادت کی پیروی کریں اور وہ بھی اپنی تمام مصنوعات سے iTFAs کو ہٹا دیں۔''کارگل (Cargill) نے گذشتہ دو سالوں کے دوران صنعتی سطح کی اصلاحات کو آگے بڑھانے میں مدد کے لیے بھی اقدامات کیے ہیں، خاص طور پر ان ممالک میں جہاں کمپنی کے عہد کے وقت iTFA ریگولیشن نہیں پایا جاتا تھا۔ پاکستان میں، اس کے اقدامات میں سے، کارگل (Cargill) نے ایک عوامی آگاہی مہم میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹی ٹیوٹ کے ساتھ شراکت کی تھی۔ ملیشیا اور میکسیکو میں، کمپنی نے iTFA کی اصلاح میں تجربات اور مہارت شیئر کرتے ہوئے، WHO کے بہترین پریکٹسیز کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے صنعت، تعلیمی اور حکومتی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ تعاون کیا تھا