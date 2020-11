اسلام آباد (اظہار الحق واحد سے ) دوست ہمسایہ ملک آزر بائیجان نے آرمینا کے غاصبانہ قبضے سے اپنے بیشتر علاقے واگزار کروا لیےہیں ، جس میں ہزاروں ایکٹرپر پھیلا ہوا رقبہ ہے جو جنگلات ، پہاڑیوں اور زرعی زمین پر مشتمل ہے۔ اس حوالے سے پاکستان میں آزربائیجان کے سفیر علی علی زادہ نے اپنےسماجی رابظہ ویب سائٹ ٹوئٹر اکائونٹ سے اپنے پیغام کے ساتھ ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی وہ زمین واپس حاصل کر لی ہے جو ماضی میں ہماری تھی اور اب مسقتبل میں بھی آزربائیجان کی ہی رہے گی کیونکہ اس سے ہماری پشتوں سے محبت اور لگن وابستہ ہے ۔

پاکستان میں دوست ہمسایہ ملک آزربائیجان کے پاکستان میں سفیر علی علی زادہ نے سماجی رابطہ کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جو ویڈیو جاری کی ہے اس میں دیکھا جاسکتا ہے کہ خصوبصورت سبزے سے لدی ہوئی زمین ، پہاڑیاں اور زرعی زمین ہے۔

We are coming back to the land that its past and future imbued by the spirit of Azerbaijan🇦🇿!#KarabakhisAzerbaijan! pic.twitter.com/vgaSpUfkX3