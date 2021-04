ہماری سکھ برادری کو بیساکھی کا تہوار مبارک,وزير اعظم

وزير اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہماری سکھ برادری کو بیساکھی کا تہوار مبارک ہو۔وزير اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہم نےسکھ تارکین وطن اوربھارتی یاتریوں کو پاکستان میں اپنےمقدس مقامات کی زیارت اور بیساکھی کی رسومات میں شرکت کیلئےخصوصی اجازت دی ہے۔ وزير اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ وباء سے بچاؤ کی تدابیر پرسختی سےعمل کرتےہوئے انہیں لنگر،رہائش اور نقل وحمل کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔

Wishing our Sikh community a happy Baisakhi festival. We have granted Sikh Diaspora & Indian Yatrees special permission to visit their holy Gurdwaras in Pak & attend the Baisakhi rituals. They will be facilitated with Langar, transport & accommodation under strict Covid protocols