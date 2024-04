شیئر کریں:

کامیاب ریاست کے تصور میں جہاں سماج کی اخلاقی تربیت بہت اہم کردار کی مالک ہوتی ہے گہرائی میں دیکھا جائے تو وہیں پر اس سباق تنظیمی کنٹرول کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری ریاست کے قیام کو لگ بھگ پچھہتر چھہتر سال کا عرصہ بیت چکا اور اتنے سال بیت جانے کے باوجود کیا ہم اس مقام کے قریب سے بھی گزرے ہیں جہاں یہ کہا جا سکے کہ ہمارا شمار بھی دنیا کی ان کامیاب ریاستوں میں ہو سکتا ہے۔ غیر جانبداری سے اس سوال کا جواب تلاش کیا جائے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کامیاب ریاست تو دور کی بات کچھ ناقدین کی اس بات کہ ہمارا وجود اب ایک ناکام ریاست کے آگے کچھ نہیں اس سے اختلاف قدرے مشکل دکھائی دیتا ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹیں اور قیام پاکستان کے ابتدائی ایام کو دیکھیں تو اخلاقیات ، تنظیم اور ضبط یہ تینوں محرک اپنے عروج پر دکھائی دیتے ہیں لیکن پھر کیا ہوا ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہ صفات انحطاط پذیر ہونا شروع ہو گئیں اور آج یہ قحط الرجال اس نہج پر پہنچ چکا کہ اس تعفن زدہ معاشرے میں ہر طبقہ زندگی کے لوگ اس ملک سے فرار چاہتے ہیں لیکن اس قحط الرجال کے محرکات اور انکے سدھار کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔

step by step حالات کا تجزیہ کریں تو اخلاقیات اور ایڈمنسٹریشن کے جنازہ ا±ٹھنے کی شروعات بھٹو دور کے عوامی راج سے شروع ہوتی دکھائی دیتی ہیں اور پھر ضیاءدور کے ہیروئین اور کلاشنکوف کلچر میں یہ مرض ایسے شدت پکڑتا ہے جہاں یہ محاورہ کہ “چور ا±چکا چوہدری تے ل±نڈی رن پردھان” سچ دکھائی دیتا ہے۔ نوے کی دہائی میں بات یہاں تک ہی نہیں رکتی بلکہ نواز بینظیر سیاسی چپقلش ایک ایسے نئے ٹرینڈ کو جنم دیتی ہے جہاں بیوروکریسی میں اعلی پوسٹنگز کے حصول کیلئے وفاداریاں ان انتہاو¿ں کو پہنچ جاتی ہیں کہ بڑے بڑے بیوروکریٹس اس سیاسی اشرافیہ کے گھریلو ملازم لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر جہاں معاشرتی لیول پر اخلاقی اقدار کا فقدان تو نظر اتا ہے وہیں پر حکومتی لیول پر میرٹ کی دھجیاں بھی اسطرح بکھیری جاتی ہیں کہ کوئی ایسا سول ادارہ نہیں بچتا جہاں رنگیلا شاہ کی فوج نظر نہ اتی ہو۔

پولیٹیکل سائنس کے ایک طالبعلم کی حیثیت سے راقم اتنا جانتا ہے کہ حکومت کا کام مینجمنٹ آف ریسورسز ہوتا ہے اور اس عمل میں یہی بیوروکریسی بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اگر آج کے حالت کا زمینی حقائق کی روشنی میں تقابلی جائزہ لیتے ہوئے کسی بھی تجزیہ کار کی رائے پوچھی جائے تو بلاشبہ وہ کہے گا کہ حکومت اور اسکے ماتحت بیوروکریسی کارکردگی کے لحاظ سے صفر بٹہ صفر دکھائی دے رہی ہے۔ غور کریں تو پتا چلتا ہے کہ مینجمنٹ آف ریسورسز میں دو فیکٹر جو سب سے کلیدی کردار ادا کرتے ہیں ان میں ایک آپکا وہ ادارہ ہے جو ملک چلانے کیلئے آپکو ریوینیو اکٹھاکر کے دیتا ہے اور دوسرا ان محصولات کی appropriate تقسیم ہوتی ہے۔ ہماری بدنصیبی دیکھیں کہ جو محکمہ FBR ریوینیو کولیکشن کا ذمدار ہے وہ شروع دن سے ہی تضادات کا مجموعہ سمجھا اور گردانا جاتا ہے اور کرپشن کے حوالہ سے جسکی صحت بارے یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں محکمہ جاتی حوالہ سے کرپشن کے زمرے میں اگر کسی کینسر کی تشخیص کرنی ہے تو اس محکمہ کی dissection کر کے دیکھ لیں آپکو اسکا ہر اعضاءکینسر زدہ ملے گا۔

پچھلے ایک ہفتہ سے میڈیا میں جو “ٹاک” نیوز لیڈ کے طور پر پیش کی جا رہی ہے وہ ملک میں سمگلنگ کے قلع قمع کیلئے وزیراعظم کی تشویش اور ایف بی آر میں اہم سیٹوں پر بیٹھے اان فسران کے بارے میں ہے جنکی بقول وزیراعظم صاحب شہرت اچھی نہیں۔ اخباری رپورٹس کے مطابق وزیراعظم صاحب نے اس ضمن اپنی حیرت کا اظہار بھی کیا ہے کہ اتنی اہم پوسٹوں پر ایسے افسران کی تعیناتی کے پیچھے کیا عوامل ہیں۔ راقم کو وزیراعظم صاحب کی حیرت کا تو کچھ علم نہیں لیکن یہ خاکسار وزیراعظم صاحب کی قابلیت پر ضرور حیران ہے کہ وزیراعظم صاحب آپکو پتا ہونا چاہیے کہ بطور وزیراعظم آپ تمام انتظامی امور کے انچارج ہیں اور ان افسران کی تقرری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی منظوری سے ہوتی ہے جو آپکے ماتحت ایک وزارت ہے۔ وزیراعظم صاحب چلیں اگر آپ حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو اس کار خیر میں اس کالم کے ذریعے ہم آپکی کچھ راہنمائی کرتے ہیں اور آپکی توجہ کیلئے ایک ایسی دستاویز GB/Misc/24/2014/Pt-III کا حوالہ دینا چاہتے ہیں جو 24 نومبر 2022 کو محکمہ کسٹم کے ایک کلکٹر نثار احمد جو پاک چائنا بارڈر پر واقع چیک پوسٹ سست پر لگا ہوا تھا اس نے اپنے چیئرمین ایف بی آر کو بھیجی۔ جگہ کی بندش کی وجہ سے تین صفحات پر مشتمل اس دستاویز کی تفصیلات لکھ نہیں سکتا لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس کمپلینٹ کی اگر کوئی غیر جانبدرانہ انکوائری ہوئی ہوتی تو پھر ایسی نوبت نہ اتی جسکی گونج ایف آئی اے کی طرف سے u/ s (5) 2 PCA r/w 156(8)(89) of custom act and r/w 109 PPC کے تحت مورخہ 14.07.2023 کو درج ایف آئی آر 19/2023 میں س±نائی دی اور جسکا عبوری چالان 74/2023 سپیشل جج کسٹم کی عدالت میں 31.07.2023 کو پیش کیا گیا۔ اگر آپ اس ایف آئی آر اور اس سے ج±ڑے تمام عبوری اور ضمنی چالانوں کی تفصیلات منگوا لیں اور پھر دیکھیں ان میں درج نام کس طرح طرح ایف بی آر کی اہم پوسٹوں پر بیٹھے ہیں تو پھر 23.04.2024 کو ان لینڈ ریوینیو کے گریڈ اکیس کے جس چیف کمشنر یوسف حیدر شیخ کو آپ نے معطل کیا ہے وہ قدم آپکو آٹے میں نمک کے برابر لگے گا اور جو انکشافات آپ کے سامنے آئیں گے وہ آپکے پاو¿ں تلے زمین نکال دینگے لیکن بات وہی یہ سب کچھ لکھنے کا فائدہ اگلا بندہ جو کسٹم کی اس پوسٹ میں دلچسپی رکھتا ہے اسکا میرٹ بھی تو یہی ہے کہ وہ کسی طاقتور شخصیت کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہے۔

٭....٭....٭