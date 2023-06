پاکستانی خاتون کا امریکی یونیورسٹی سے کیمیکل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کا اعزاز

پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر جھنگ سے تعلق رکھنے والی ماہا یوسف اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے کیمیکل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کا اعزاز حاصل کرکے کیمیکل انجینئرنگ میں ڈاکٹریٹ کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئیں۔

یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر موجود بائیو کے مطابق ماہا نے انتہائی فاسٹ چارجنگ (ایکس ایف سی) کے دوران لیتھیم آئن بیٹریوں کی ناکامی کا میکانزم سمجھمٓنے سے متعلق ریسرچ کی ہے۔ماہا نے ٹوئٹر پراس خبرکی تصدیق کرتے ہوئے سنکروٹرون پر مبنی مواد کی ایکس رے خصوصیات کی ماہر جوہانا ویکراور یونیورسٹی آف کولوراڈو بولڈر کے فیکلٹی ممبر مائیک ٹونی کا شکریہ ادا کیا .جنہوں نے اس حوالے سے ریسرچ کا مشورہ دیا تھا۔

ماہا ن نے خاص طور پر ایکس ایف سی کے دوران گریفائٹ اینوڈز پر لی پلیٹنگ خصوصیات کی تحقیقات کے لئے ہائی ریزولوشن نیوٹرون اور ایکس رے امیجنگ کا استعمال کیا۔

اس کے علاوہ انہوں نے اسٹینفورڈ (2017) سے کیمیکل انجینئرنگ میں ایم ایس اور نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی، پاکستان (2013) سے بی ای کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے۔

اسٹینفورڈ سے پہلے ماہا نے کولمبیا میں ایمیزون کے جنگلات میں ڈرلنگ انجینئر کے طور پر تیل اور گیس رگوں پر کام کیا۔اب تک، وہ سات جرنل آرٹیکلز شائع کروا چکی ہیں۔

ماہا یوسف کے پاس تعلیمی ڈگریوں کے علاوہ بھی اعزازات اور انعامات کی ایک لمبی فہرست ہے۔

صدارتی پوسٹ ڈاکٹریٹ فیلوشپ، پرنسٹن یونیورسٹی (2023)

اے سی ایس سی اے ایس فیوچر لیڈر فیلو، امریکن کیمیکل سوسائٹی (اے سی ایس) (2022)

ایڈورڈ جی ویسٹن سمر فیلوشپ، الیکٹرو کیمیکل سوسائٹی (2022)

اے آئی سی ایچ ای ویمن ان کیمیکل انجینئرنگ (ڈبلیو آئی سی) ٹریول ایوارڈ، امریکن انسٹی ٹیوٹ آف کیمیکل انجینئرز (اے آئی سی ایچ ای) (2021)

ای سی ایس بیٹری ڈویژن کا ٹریول ایوارڈ، دی الیکٹرو کیمیکل سوسائٹی (2021)

ڈی اے آر ای فیلوشپ ایوارڈ، گریجویٹ تعلیم کے لئے نائب پرووسٹ کے اسٹینفورڈ آفس (2020-2022)

اے آئی سی ایچ ای ویمن ان کیمیکل انجینئرنگ (ڈبلیو آئی سی) ٹریول ایوارڈ، امریکن انسٹی ٹیوٹ آف کیمیکل انجینئرز (اے آئی سی ایچ ای) (2020)

