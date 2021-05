 شان شاہد کا بیٹیوں کیلئے محبت بھرا پیغام

اداکار شان شاہد نے اپنی بیٹی کے ساتھ ایک خوبصورت تصویر شیئر کی جس پر محبت بھرا پیغام بھی لکھا ہے۔اداکار، رائٹر اور ہدایتکار شان شاہد نے ایک عرصہ فلم انڈسٹری پر راج کیا ہے، پاکستانی فلموں کے سپر اسٹار کہلانے والے شان نے ٹوئٹر پر بیٹیوں کی اہمیت کے حوالے سے ایک پوسٹ شیئر کی ہے۔ٹوئٹر پر شیئر کی جانے والی تصویر میں اداکار نے اپنی ایک بیٹی کو اٹھایا ہوا ہے اور اسے انتہائی شفقت اور محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔پوسٹ کے کیپشن میں شان نے لکھا کہ 'سب سے خوبصورت رشتہ باپ اور بیٹی کا ہوتا ہے، بیٹیاں اللہ کی جانب سے عطا کردہ خاص تحفہ ہوتا ہے'۔انہوں نے لکھا کہ 'بیٹیاں دلوں میں گھر بناتی ہیں اور ہمیشہ کیلئے اس میں قیام پذیر ہوجاتی ہیں'۔ اداکار شان شاہد نے دنیا کی تمام بیٹیوں کیلئے دعا بھی کی۔خیال رہے کہ شان شاہد کی چار بیٹیاں ہیں جن کے نام رانے، بہشتِ بریں، شاہ بانو اور فاطمہ شاہد ہیں۔

The most beautiful bond is of a father and a daughter ..Daughters are the most special gift of the ALMIGHTY ♥️???????? .. they make a house in your heart and live there till eternity .. may the daughters of the world stay blessed always♥️???????? pic.twitter.com/8hkbWRkJ7z