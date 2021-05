وفاقی وزیر برائے ترقی، منصوبہ بندی و اصلاحات اسد عمر نے کہا ہے کہحفاظتی تدابیر اختیارکرتے ہوئے کورونا ویکسین لگوائی جائے ،18سال سے زائد عمر کے رجسٹرڈ افرادکی ویکسینیشن 3جون سے شروع کی جائے گی۔ ان خیالات کااظہار اسد عمر نے پیر کے روز ٹوئٹر پر جاری اپنے بیان میں کیا۔ اسد عمر نے کہا کہ بھارت میں کورونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 236فی ملین آبادی ہے جبکہ پاکستان میں یہ شرح 92فی ملین ہے، اگر بھارت کی کورونا اموات کی شرح آبادی کے تناسب سے وہی ہوتی جو پاکستان کی ہے، تو بھارت میں 2لاکھ اموات کم ہوتیں ، اللہ کا شکر ادا کریں، حفاظتی تدابیر پر عمل کریں اور ویکسین لگوائیں۔

In today's NCOC meeting it was decided to start scheduling vaccination of registered 18 plus from thursday the 3rd of june. With this step the vaccination of all eligible age groups would be carried out. Please register as soon as possible