لیلیٰ خالد کی پاکستان آمد اور طاہر حنفی کی یادیں 

میں نے عامر بن رعلی سے فلسطین کے حالیہ خونی بحران پر ایک مکالماتی کالم لکھا تو اسلام آباد سے طاہر حنفی نے اس سے متاثر ہوکر مجھے درج ذیل تحریر بھجوائی،یہ تحریر جذبات سے لبریز ہے میرا قلم آپ کے اور طاہر حنفی کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا ،طاہر حنفی کی تحریر خود انہی کے قلم سے ملاحظہ فرمائیے۔

یوم فلسطین کے حوالے سے پاکستانی قوم کا یک زبان ہوکر فسطائیت کے خلاف یکجہتی کے مظاہر اور آپ کی گفتگو میں لیلیٰ خالد کے ذکر نے مجھے ماضی کے وہ روشن دن یاد دلا دیئے جب اس خاک نشین کو عزم وہمت کی روشن علامت لیلیٰ خالد کے رابطہ کار کے طور پر کام کرنے کا موقع ملا. 1995 میں وزیراعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی خواہش پر اس وقت کے سپیکر قومی اسمبلی سید یوسف رضا گیلانی نے اسلام آباد میں مسلم ممالک کی خواتین ارکان پارلیمنٹ کی کانفرنس کا اہتمام کیا اس کانفرنس میں فلسطینی وفد کی قیادت لیلیٰ خالد کر رہی تھیں جی وہی لیلیٰ خالد جو پاکستان کے چپے چپے میں بہادری اور شجاعت کی علامت سمجھی جاتی تھی اور جس کو اس قوم نے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنی ہزاروں نوزائیدہ بچیوں کے نام لیلیٰ خالد کے نام پر رکھے تھے. قومی اسمبلی کے شعبہ بین الپارلیمانی امور کے انچارج کے طور پر کانفرنس کے شرکاء کے لیے قیام و طعام اور سکیورٹی کی فراہمی کے لئے رابطہ کاری کی ذمہ داری میری تھی. فلسطینی وفد کی سربراہ کے طور پر لیلیٰ خالد کا استقبال کرتے ہوئے آپ ذہن میں اس نوجوان شاعر کو تصور میں لائیں جس نے اپنی شاعری میں لیلیٰ خالد کی شجاعت کا تذکرہ کیا ہو اور اس کی زندگی میں وہ جیتی جاگتی اس کے سامنے موجود ہو. تمام ترسرکاری احترامات کے ساتھ اس کانفرنس کے علاوہ اسلام آباد میں فلسطینی وفد کے پروٹوکول کے لیے غیر معمولی انتظامات پر لیلیٰ خالد کی خوشی دیدنی تھی شہر میں ایک تقریب میں جہاں ان کے وفدکی مصروفیت کیلیے 45 منٹ رکھے گئے۔ لیلیٰ پرجوش ہجوم کے غیر معمولی استقبال کے سبب 30 منٹ میں سٹیج پر پہنچ پائیں۔ وہ میری زندگی کا ایک ناقابل فراموش لمحہ تھا جب لیلیٰ خالد نے فلسطین پر لکھی فریم شدہ میری وہ نظم قبول کرنے کی حامی بھر لی جس میں انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا تھا۔اس نظم کا عربی ترجمہ بھی علیحدہ سے انہیں پیش کیا گیا تھا۔وہ نظم ایک ایسے شاعر کی تھی جس کا بچپن، لڑکپن جوانی اور اب بڑھاپا آزادی فلسطین اورکشمیر کی راہ تک رہا ہے

نظم …(طاہر حنفی)

پیمبر وں کی سرزمیں... فلسطین

مرے فلسطین

ترے جوانوں کے زندہ خوں کی

قسم ہے مجھکو

وہ دن قریب آ رہا ہے

جس دن

میں تیری دھرتی کو دشمنوں کے لہو سے تازہ خراج دوں گا

کہ تیری دھرتی نئے اجالوں کی منتظر ہے

میں ان اندھیروں میں جیتے جیتے جوان ہو ہو کے مر رہا ہوں

مرا لہو سرخی وطن ہے

مرے لہو سے یہ شاہراہیں کہ جن کے ماتھے پہ

اک نئی داستاں لکھی ہے

مری ہی پہچان بن گئی ہے

* * **

مرے فلسطیں

مجھے خبر ہے

کہ تیری بوڑھی عظیم ماؤں کی جھیل جیسی عمیق آنکھیں

کہ جن کی پلکوں سے آنسوؤں کی سنہری لڑیاں ڈھلک رہی ہیں

جو اپنے بچوں کے سرخ خوں کا خراج دے کر امر ہوئی ہیں

مجھے خبر ہے

کہ تو نے یاسر سے لاکھوں بیٹے جنم دیئے ہیں

کہ تو نے لیلیٰ سی بیٹیوں کو فروغ بخشا

جو تیری دھرتی پہ

تیری خاطر

نئے اجالوں کے بیج بونے

نہ جانے کب سے مہیب راتوں کی ظلمتوں سے الجھ رہے ہیں

وہ اک قیامت کا روپ دھارے

نئے خداؤں کے آشیانوں پہ برق بن کر برس رہے ہیں

*****

میں چاہتا ہوں

کہ اے خداعظیم و برتر

مجھے بس اتنی خوشی عطا کر

کہ میں بھی اپنے جواں لہو سے

پیمبروں کی زمیں کو تازہ نکھار بخشوں

میں آگ کی لہر بن کے

ظلمتوں کو پیوند خاک کر دوں

میں جنگ کی داستاں لکھوں

وہ داستاں

جو نڈھال روحوں کو زندگی کا جمال بخشے

مرے فلسطیں

میں تیرا بیٹا

اگرچہ یاسر نہ بن سکا میں

تیرے شہیدوں کی رفعتیں میری دسترس سے بہت پرے ہیں

مگر میرے پاس

سچے جذبوں کا بانکپن ہے

وہ سچے جزبے

جو روشنی کی زبان بن کر

نئے زمانے کو تازہ سورج عطا کریں گے

...........

پاکستان میں اپنی اور فلسطینی وفد کی غیر معمولی پزیرائی اور نظم کا تحفہ قبول کرتے وقت ان کی خوشی دیدنی تھی انہوں نے آسمان کی جانب اپنی انگلی سے اشارہ کیا جب انہیں بتایا گیا ''Laila Khalid is a house hold name in Pakistan since day 1''اشارہ رب کریم کے کرم کا تھا

لیلیٰ خالد آج بھی پاکستانیوں کے دل کی دھڑکن ہے۔

اسلام آباد میں پانچ روزہ قیام کے دوران جب بھی لیلیٰ خالد سرکاری مصروفیات سے ہوٹل لوٹتیں تو ان کی آنکھ میں میں نے ہمیشہ آنسو دیکھے بالآخر ایک روز ہمت کر ڈالی پوچھنے کی تو بہت محبت آمیز لہجے میں کہنے لگیں جس طرح جگہ جگہ پاکستانی صدر وزیر اعظم میزبان سپیکر چیئرمین سینیٹ مرد و زن پارلیمینٹیرین سرکاری اہلکار اور پاکستانی عوام جس گرمجوشی اور والہانہ انداز محبت سے روزانہ دن میں کئی بار ملتے ہیں اس پر رب کا شکر گزار ہوتی آنکھیں بھر آتی ہیں اور خوشی کے یہ آنسو مجھے ہمیشہ یاد رہیں گے

بسا اوقات ہوٹل کی لابی سے انہیں اپنے کمرے تک آتے آتے اس لیے بھی وقت لگ جاتا تھا کہ وہاں موجود لوگ ان کی جھلک دیکھنے یا آٹو گراف لینے کے خواہاں ہوتے تھے

پاکستانی عوام کی لیلیٰ خالد سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں سرکاری طور پر ملنے والے تحائف سے کہیں زیادہ عوام کی جانب سے تحائف ملے اور ان کی روانگی سے ایک رات قبل جناح سپر میں رات گئے تحائف لے جانے کیلیے صندوقوں والی دکان خصوصی طور پر کھلوائی گئی اور تمام تحائف کو کئی بکسوں میں پیک کروا کر لیلیٰ خالد کے ہمراہ بھیجا گیا۔پاکستانی اپنے غیر سیاسی ہیروز سے تمام عمر محبت کرتے ہیں