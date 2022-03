این سی او سی بند کردیا گیا ، ٹیم اور قیادت کو مبارکباد دیتا ہوں،ٹویٹ

وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ این سی او سی نے قومی اتحاد سے وباء کا کامیابی سے مقابلہ کیا۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے بیان میں وزیراعظم نے کہا کہ این سی او سی بند کردیا گیا ہے، این سی او سی کی ٹیم اور قیادت کو مبارکباد دیتا ہوں۔انہوں نے کہا کہ این سی او سی نے قومی اتحاد سے وبا کا کامیابی سے مقابلہ کیا۔انہوں نے کہا کہ کوروناوباء سے نمٹنے کی بہترین حکمت عملی کی دنیا نے تعریف کی۔

Today, as NCOC closes down, I want to congratulate the NCOC team & it's ldership for a professional, nationally-coordinated response to the pandemic. As a result our Covid response was recognised by int agenciies & people in the field as one of the most successful globally.