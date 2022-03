قومی سیاست کے آئندہ چند روز

شیئر کریں:

وطن عزیز میں شدت سے آئے سیاسی بھونچال کے حوالہ سے گزشتہ ’’ولایت نامہ‘‘ میں اپنے دائیں ہاتھ میں محسوس کی جس کپکپاہٹ کا میں نے ذکر کیا تھا‘ اس میں پی ٹی آئی کے 27 مارچ کے کامیاب مگر تاریخی امربالمعروف جلسے میں عوام کا سمندر اور اسی روز اپوزیشن جماعتوں کا مہنگائی مکائو مارچ اور عمران خان کے اقتدار کے خاتمہ کیلئے پرامن قافلوں کی اسلام آباد روانگی کے مناظر دیکھنے کے بعد قدرے کمی واقع تو ہوئی ہے۔ قلم کی رفتار میں بھی اضافہ ہوا ہے‘ مگر! اب یہ خدشہ کہ آنیوالے سات دنوں میں برطانیہ میں مقیم 11 لاکھ برطانوی پاکستانیوں پر اس ملکی سیاسی بحران کے کیا اثرات مرتب ہونگے۔ تشویش سے دوچار کئے ہوئے ہے۔ برطانیہ سے جمہوری سیٹ اپ اور ماڈل تو ہمارے سیاستدانوں اور حکمرانوں نے حاصل کرلیا مگر بعدازاں اس میں عوام کی حکمرانی اور ووٹ کے تقدس کے نام پر اس میں جو مالی اور سیاسی ملاوٹ کی گئی اس کا خمیازہ بلاشبہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے۔

آغاز میں برطانوی جمہوریت، اسلامی جمہوریہ پاکستان جب متعارف کروائی گئی تو صاف و شفاف تھی۔ عوامی حقوق کا تحفظ خوشحالی اور ملک کے معاشی اور اقتصادی مسائل کا خاتمہ تھا مگر نوابوں‘ وڈیروں اور مفاد پرست سیاست دانوں کا قبضہ کرنے کی دیر تھی کہ سیاسی منڈیوں میں اس جمہوریت کی خریدوفروخت کو باقاعدہ کاروبار کی شکل دیدی گئی۔ یہی آج وہ مفاداتی کاروبار ہے جس میں سیاست دان مزید منافع کے حصول کیلئے ڈالروں کی بولیاں لگا کر عوام کے بنیادی حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اسلام آباد میں تحریک انصاف کے کامیاب ترین جلسہ سے پہلے اور بعد میں بھی نسلی گھوڑے خریدنے میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ حسن اتفاق کہہ لیں کہ عمران خان اسلام آباد کے اس تاریخی جلسہ سے جب خطاب کررہے تھے تو میرے ہمراہ میرا برطانوی سیاسی امور کا ماہر گورا دوست بھی ان مناظر سے لطف اندوز ہورہا تھا۔ اردو زبان پر گو اسے مکمل دسترس حاصل نہیں تاہم عمران خان کے منہ سے نکلے ہر لفظ کو اپنے سیاسی ترازو پر تولتے ہوئے مجھ سے وہ ہر لفظ کا مفہوم جاننے کی کوشش کرتا رہا۔ عمران خان نے جونہی یہ الفاظ کہ لندن میں بیٹھا ایک شخص کس کس سے ملتا ہے‘ اسکے سب ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں‘ ادا کئے۔ گورے دوست کی رگِ حمیت پھڑک اٹھی۔ اس کا اصرار تھا کہ مجھے فوری بتائو کہ لندن میں بیٹھے شخص کا کسی سے ملنا کیا جرم ہے؟ ابھی میں کچھ کہنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ وزیراعظم کے ان الفاظ نے کہ ’’باہر‘‘ سے پیسے کی مددسے ہماری حکومت گرانے کی کوشش کی جارہی ہے اور یہ حرکت ایک دھمکی آمیز خط کے ذریعے دی گئی ہے جس کا بڑا ثبوت یہ کہ وہ خط میرے پاس ہے۔ دوست نے پھر اصرار کیا کہ اسے یہ بھی آگاہ کریں کہ ’’باہر‘‘ سے مراد اگر بھارت یورپی قوتیں‘ برطانیہ یا امریکہ ہے تو ایسا آخر یہ کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ دوست کے لگاتار پوچھے ان سوالات سے مجھے اب ’’اوازاری‘‘ سی ہونے لگی تھی۔ میں جانتا تھا کہ تھوڑی دیر بعد Absolutely Not کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ اس لئے گرم ’’کافی‘‘ کا ایک اور کپ پیش کرتے ہوئے میں نے اسے مخصوص دوستانہ لہجہ میں کہا کہ کیا ہی اچھا ہو‘ سوال و جواب کا یہ سلسلہ ہم اگر عمران خان کی تقریر کے بعد کرسکیں؟ You seems to be upset۔ ’’ٹریور‘‘ نے ایک قہقہہ لگاتے ہوئے جواب دیا۔ ہماری توجہ اب عمران خان کے ان الفاظ کی جانب تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ملکی اور قومی مفادات کیخلاف کسی بھی غیرملکی طاقت سے قطعی سمجھوتہ نہیں کرینگے۔ باہر سے سازش کا مکمل ثبوت مل چکا جو میرے پاس ہے۔ وقت آنے پر عوام کی عدالت میں پیش کردوں گا۔ میں اس لئے بھی محتاط ہوں کہ جذبات میں آکر میرے منہ سے ایسے الفاظ نہ نکل جائیں جس سے دوستانہ ممالک سے قائم تعلقات میں تشویش پیدا ہو جائے۔ عمران خان نے تقریر کے دوران اچانک اپنی واسکٹ کی دائیں جیب سے وہ خط نکال کر عوام کے سامنے لہرا دیا جس میں انکی حکومت گرانے کی دھمکی کا واضح ثبوت تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ سب کچھ جان چکے‘ باہر سے آئی بھاری رقوم کا بھی علم ہے۔ بعض اراکین انجانے میں اور بعض دانستہ طور پر ہمارے خلاف پیسہ استعمال کر رہے ہیں۔ ہماری سب سے دوستی ہے۔ کسی سے کوئی دشمنی نہیں مگر ایک غیرت مند خوددار قوم ہونے کے ناطے ہم کسی ملک کی غلامی اور نہ ہی ملکی مفاد پر کوئی سمجھوتہ کرینگے۔

عمران خان نے دوران خطاب مولانا فضل الرحمان‘ آصف زرداری‘ بلاول بھٹو‘ نوازشریف‘ شہبازشریف اور مریم نواز کیخلاف لفظوں کی شدید گولہ باری کی۔ عوام کی زیادہ تر تعداد کو یہ توقع تھی کہ وزیراعظم دوران خطاب ایسا اعلان ضرور کرینگے جس سے یہ ظاہر ہو سکے آئندہ چند روز میں اپوزیشن کی جانب سے پیش کی جانیوالی تحریک عدم اعتماد ناکام ہوجائیگی؟ وزیراعظم کا یہ بلاشبہ طویل ترین خطاب تھا۔ انکے خطاب کا جونہی اختتام ہوا‘ دوست کے سوالوں کا جواب دینے سے قبل میں نے یہ کوشش کی کہ اسے کوئی ایسی غیرمصدقہ اطلاع نہ دوں جو بعد میں پھر سے ہماری بحث کا موجب بن جائے۔ ٹریور سے مخاطب ہوتے ہوئے میں نے کہا‘ لندن کے حوالہ سے وزیراعظم عمران خان نے دوران خطاب پاکستان کی جس سیاسی شخصیت کا ذکر کیا‘ وہ پاکستان کے سابق وزیراعظم محمد نوازشریف ہیں جو ضمانت پر بغرض علاج لندن میں مقیم ہیں۔ یہاں اب تک وہ کن کن غیرملکی شخصیات سے ملاقاتیں کر چکے یا ملاقاتیں جاری رکھے ہوئے ہیں‘ عمران خان کا کہنا ہے کہ انہیں سب معلوم ہے۔ ملاقاتیں کرنا جرم نہیں تاہم ملاقاتوں میں ملک و قوم کے مفادات کیخلاف کسی بھی قسم کا اقدام قومی جرم ہے۔ بھارتی آر ایس ایس اسی فارمولے پر گامزن ہے۔

’’باہر‘‘ سے کی جانیوالی سازش‘ حکومت گرانے اور بھاری رقوم فراہم کرنے کے بارے میں وزیراعظم نے جس خط کا بطور ثبوت ذکر کیا‘ واقعی حساس نوعیت کا معاملہ ہے۔ ہمیں یہ پرڈکشن ہرگز نہیں کرنی چاہیے کہ ’’باہر‘‘ سے مراد کونسے ممالک ہیں۔ میں نے ٹریور سے کہا‘ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وزیراعظم کے حالیہ دورۂ روس کو بعض ممالک نے پسند نہ کیا ہو۔ رہا معاملہ برطانیہ کا‘ تو دونوں ممالک کے دیرینہ دوستانہ تعلقات میں کسی بھی شک و شبہ کی قطعی گنجائش نہیں۔ ہر آزاد اور جمہوری ملک کو اپنے دفاع اور مفادات کے تحفظ کا پورا پورا حق ہے۔ اس بناء پر عمران خان نے Absolutely Not کہا تھا۔ حکومت اور اپوزیشن میں سیاسی کشمکش ابھی جاری ہے‘ آنیوالے چند دنوں میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آجائیگا۔ مزید بحث پھر کرلیں گے‘ میں نے ٹریور کو See you latter کہتے ہوئے الوداع کیا۔