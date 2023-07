شرجیل میمن کا کراچی میں ایک اور روٹ پر الیکٹرک بس سروس شروع کرنے کا اعلان

کراچی: وزیرِ ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل انعام میمن نے کراچی میں ایک اور روٹ پر الیکٹرک بس سروس شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق وزیرِ ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل انعام میمن نے اپنے ٹوئٹر پیغام میں نئے روٹ پر الیکٹرک بس سروس آج شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔اپنے پیغام میں شرجیل انعام میمن نے کہا کہ نئے روٹ پر الیکٹرک بس سروس آج سے شروع ہوگی۔ کراچی میں یہ نیا روٹ 18 کلومیٹر طویل ہوگا۔وزیرِ ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ روٹ کا آغاز چیک پوسٹ 5 سے کیا جائے گا۔ الیکٹرک بس صفورا چورنگی، موسمیات، کامران چورنگی اور ملینیم اسٹاپ تک جائے گی۔

