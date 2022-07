امپورٹڈ حکومت کے جانے سے پہلے اور کتنی تباہی ہوگی؟ اسد عمر

پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے رہنما اسد عمر کا کہنا ہے کہ امپورٹڈ حکومت کے جانے سے پہلے اور کتنی تباہی ہوگی؟

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے جاری کردہ بیان میں اسد عمر نے کہا کہ حساس قیمت انڈیکس (ایس پی آئی) جو اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کی پیمائش کرتا ہے، پی ٹی آئی حکومت کے آخری ہفتے میں 17.87 فیصد تھا۔

Sensitive price index (SPI) which measures increase in prices of essentials showed an increase of 17.87% in last week of PTI govt. Last week it had increased to 37. 67%!!! This is the highest level of SPI in Pak history. How much more destruction before this imported govt goes?