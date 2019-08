نوجوان قانون کی بالادستی، میرٹ کو اپنائیں، پاکستان کے نوجوان باصلاحیت ہیں اور ملک کا مستقبل ان سے وابستہ ہے:آرمی چیف

آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے سالانہ انٹرن شپ پروگرام میں شریک طلبا کو نصیحت کی ہے کہ میرٹ کو اپنائیں، قانون کی اطاعت کریں اور شارٹ کٹ سے بچیں۔

آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمرجاوید باجوہ سالانہ انٹرن شپ پروگرام کی تقریب میں شریک ہوئے جہاں انہوں نے نوجوانوں سے خطاب بھی کیا۔

نوجوانوں سے خطاب میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کو گزشتہ دو دہائیوں میں بڑے چیلنجز کا سامنا رہا ہے اور ان تمام چیلنجز کا پاکستانی قوم اور فوج نے کامیابی سے مقابلہ کیا۔

COAS interacted with youth undergoing annual internship program at ISPR. “Pakistan is blessed with dynamic and talented youth and future of Pakistan belongs to them”, COAS. pic.twitter.com/UywMYJozAj

“Have confidence in yourself, adhere to merit, follow rule of law, and don't look for shortcuts in life for success”, COAS. pic.twitter.com/NvKvTuDViV