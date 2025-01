حضرت محمدؐ کی حیات مبارکہ اور پہاڑ

Share on Twitter

تیسری قسط

غزوۂ خیبر

خیبر مدینہ منورہ سے شمال کی جانب 90 میل کے فاصلے پر تبوک روڈ پر واقع ہے۔ یہ جگہ سطح سمندر سے 854 میٹر بلند سنگلاخ پہاڑوں پر واقع ہے۔ یہ نہایت زرخیز علاقہ تھا جہاں عمدہ کھجوریں بکثرت پیدا ہوتی ہیں۔ یہ عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا اور یہاں کے یہودی سب سے مالدار اور جنگجو تھے۔ یہاں یہودیوں نے بہت سے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے۔ خیبر آٹھ اہم قلعوں پر مشتمل "Cluster of Fortresses" تھا جو ناعم (Na'im)، صعب

(Al-Sa'ab ibn Muadh)

،زبیر (Al-Zubair)، ابی (Abi)، نزار (Al-Nazar)، قموص (Al-Qumus)، وطیح (Al-Wathin) اور سلالم (Al-Salalim) تھے۔ درحقیقت یہ آٹھوں قلعے آٹھ محلوں کے مثل تھے اور انہی آٹھوں قلعوں کا مجموعہ ’’خیبر‘‘ کہلاتا تھا۔

خیبر کی آبادی دو حصوں میں تقسیم تھی۔ پہلے حصے میں پانچ قلعے تھے اور دوسرے حصے میں تین قلعے۔ ان آٹھ مضبوط قلعوں کے علاوہ مزید قلعے بھی تھے لیکن لڑائی صرف پہلے حصے میں ہوئی۔ ان آٹھ قلعوں میں دفاعی نقطہ نگاہ سے سب سے اہم اور بڑا قلعہ ناعم تھا۔

یہودی پہاڑوں کی چوٹیوں پر تعمیر شدہ اپنے مضبوط قلعوں اور بڑی مقدار میں ہتھیاروں، بیشمار جنگجوئوں اور مسلسل جاری پانی کے پیش نظر یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے حملے کی صورت میں وہ کئی سال مزاحمت کر سکتے ہیں۔

روایت ہے کہ غزوۂ خیبر کے لئے رسول اکرمؐ نے محرم الحرام 7 ہجری بمطابق اگست 628 عیسوی کو خیبر کی طرف عزیمت فرمائی اور ماہ صفر المظفر میں خیبر کو فتح کیا۔ غزوۂ خیبر میں مسلمانوں کی تعداد 1400 کے قریب تھی۔ اس غزوہ میں 20 صحابیات نے بھی شرکت کی جن میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ بھی شامل تھیں۔

پہلا قلعہ جو مسلمانوں نے فتح کیا وہ قلعہ ناعم تھا جو خود کئی ذیلی قلعوں اور حصاروں پر مشتمل تھا۔ جس رات نبی اکرمؐ خیبر کی حدود میں تقریباً 1400 مسلمانوں کے ساتھ داخل ہوئے تو آپؐ نے فرمایا ’’میں کل جھنڈا ایک ایسے شخص کو دونگا جو اللہ اور اس کے رسولؐ سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسولؐ محبت کرتے ہیں‘‘۔ پھر آپؐ نے حضرت علیؓ ابن ابی طالب کو جھنڈا عطا فرمایا۔ خیبر کی وادی دو حصوں میں تقسیم تھی۔ پہلے حصے میں پانچ قلعے تھے اور دوسرے میں تین۔ لڑائی صرف پہلے حصے میں ہوئی۔ حضرت علیؓ نے سب سے پہلے تزویراتی اہمیت کے حامل قلعہ ناعم (Na'im) کو فتح کیا جو یہودیوں کی پہلی دفاعی لائن (First Line of Defence) تھی۔ غزوۂ خیبر میں وطیح اور سلالم آخری قلعے تھے جو فتح کئے گئے۔

قلعہ قموص (Al-Qumus) جو سب سے بنیادی اور بڑا تھا ایک پہاڑی پر تھا، کی فتح پر شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ خیبر کے قلعوں میں سب سے بڑا، سخت اور مضبوط قلعہ تھا۔ ایک روایت کے مطابق ایک یہودی نے قموص قلعے کے دروازے کے پاس حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر وار کیا اور آپ کی ڈھال گر گئی چنانچہ علی مرتضیٰؓ نے قلعے کے ایک دروازے کو اکھاڑ کر اسے ڈھال بنا لیا۔ مروی ہے کہ جنگ کے بعد 40 یا 70 افراد اس دروازے کو اٹھانے میں کامیاب ہو سکے تھے۔ علامہ اقبال نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے

؎ تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا درِ خیبر کس نے

شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے

توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے

کاٹ کے رکھ دیئے کفار کے لشکر کس نے

غزوۂ حنین

غزوۂ حنین مکہ اور طائف کے درمیان وادی حنین میں لڑی گئی۔ 8 ہجری بمطابق فروری 630 عیسوی نبی کریمؐ کی قیادت میں 12 ہزار جانثاروں کے ساتھ مجاہدینِ اسلام کا لشکر حنین پہنچا۔نبی کریمؐ نے فوج کو صف آرا ہونے کا حکم دیا اور مہاجرین کا پرچم حضرت علی کرم اللہ وجہہ‘، انصار میں سے بنی خزرج کا پرچم حضرت خبابؓ بن منذر کو اور اوس کا پرچم اسیدؓ بن حضیر کو عطا فرمایا۔ علی الصبح منہ اندھیرے مسلمانوں کے لشکر نے پیش قدمی کی تو دشمن نے جو وادی حنین میں پہاڑ کی دونوں جانب مختلف گھاٹیوں میں گھات (Ambush) لگائے بیٹھا تھا، اپنی کمین گاہوں سے اسلامی لشکر پر تیروں سے بارش کر دی۔ مسلمانوں کو اس اچانک حملے کی توقع نہ تھی اس لئے ان کی صفوں میں انتشار پیدا ہو گیا تاہم فوراً ہی سنبھل کر دادِ شجاعت دینے لگے اور مشرکین پسپا ہونے لگے۔ کچھ مشرکین طائف کے قلعہ میں پناہ گزین ہو گئے اور کچھ واپس اوطاس (Au'tas) میں جا کر مورچہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے اوطاس میں انہیں شکست دی۔ رسول اللہؐ نے خودد طائف کا رخ کیا اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ بیس دن سے زائد جاری رہا بالآخر انہوں نے مصالحت کی درخواست کی اور مسلمان ہو گئے۔ غزوۂ حنین تاریخِ اسلام کا ایک اہم غزوہ ہے جس کے بعد مشرکین کی قوت ختم ہو گئی۔ علامہ اقبال نے اسی غزوہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے

؎ صدقِ خلیل بھی ہے عشق، صبرِ حسینؓ بھی ہے عشق

معرکۂ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق

یہ غزوہ بھی پہاڑی علاقے میں وقوع پذیر ہوا۔

غزوۂ تبوک

اس غزوہ کے لئے نبی کریمؐ رجب 9 ہجری بمطابق 630 عیسوی 30 ہزار مجاہدین جن کے ساتھ 10 ہزار شہسوار بھی شامل تھے، نے تبوک کی طرف پیش قدمی کی۔ قیصرِ روم ہرقل جو مسلمانوں پر چڑھائی کے لئے لاکھوں رضاکار بھرتی کر چکا تھا، نے مسلمانوں سے خائف ہو کر مسلمانوں کے تبوک میں پہنچنے سے پہلے ہی اپنی فوج کو منتشر کر دیا۔ نبی کریمؐ کامرانی کے ساتھ واپس مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ یہ غزوہ بھی سطح سمندر سے 8530 فٹ بلند تبوک کے علاقہ میں وقوع پذیر ہوا۔

حجۃ الوداع

نبی آخر الزماں حضرت محمدؐ حجۃ الوداع کے موقع پر جبلِ رحمت کے اوپر ایک چٹان پر تشریف فرما تھے ا ور آپؐ نے فرمایا ’’میں نے یہاں وقوف کیا اور پورا عرفہ وقوف کا مقام ہے‘‘۔ اس پہاڑ کو جبلِ رحمت کہا جاتا ہے۔ اسی مقام سے آپؐ نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا جو بلاشبہ انسانی حقوق کا اولین اور مثالی منشور ہے۔ اس خطبہ کی نسبت بھی ایک پہاڑ جبلِ رحمت سے قائم ہے جس کا قطر تقریباً 100 میٹر اور بلندی 60 میٹر ہے۔ جبلِ رحمت پر سفید لوح عین اس جگہ ایستادہ کی گئی ہے جہاں نبی کریمؐ کی اونٹنی قصوأ حجۃ الوداع کے روز کھڑی تھی۔ جبلِ رحمت کے چاروں طرف میدانِ عرفات ہے۔