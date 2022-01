بچو اور بچاوٗ…!

شیئر کریں:

جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں نظر ثانی درخواستوں پر بھی سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آ گیا ۔ لب لباب یہ ہے کہ نہ صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بلکہ انکی اہلیہ سرینا عیسیٰ کے خلاف تمام الزامات بھی رد کر دیئے گئے ہیں اور حکومت اور حکومتی مشینری کے خلاف انکے خدشات کودرست قرار دیا گیا ہے۔قاضی صاحب کے خلاف ہونے والی کاروائی کو خلاف قانون، جبکہ محترمہ سرینا عیسیٰ کی حکومتی عہدیداروں کے خلاف شکایات کودرست مانا گیاہے۔تفصیلی فیصلے میں اکثریتی جج صاحبان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی دیانتداری اور نیک نامی کی تعریف بھی کی۔یہ بھی لکھا ہے کہ جج صاحبان احتساب سے مبرا نہیں ہیں لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف احتسابی کاروائی آئین و قانون کے مطابق نہیں تھی۔ ایک جج کا آئینی حق ہے کہ احتساب کے عمل میں بھی اسے قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے۔اہم بات یہ کہ عدالت نے اپنے فیصلے میں باور کرایا کہ ججوں کا احتساب صرف آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل ہی کر سکتی ہے ۔لیکن ماہرین کے مطابق اس کیس میںخود جج صاحبان نے constitutional schemeکی خلاف ورزی کی۔سپریم جوڈیشل کونسل کا دائرہ اختیار خود سنبھال لیا اور یوں ایک آئینی ادارہ (سپریم جوڈیشل کونسل)کواپنے دائرہ اختیار سے محروم کر دیا گیا ۔ آئین سازوں نے آرٹیکل دو سو نو کی صورت میں جج صاحبان کو خصوصی آئینی تحفظ دیا تھا یہاں تک کہ ایک جج کو صدر مملکت بھی معزول نہیں کر سکتا یہ اختیار صرف سپریم جوڈیشل کونسل کو ہی حاصل ہے جو کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں سینیئر ترین جج صاحبان پر ہی مشتمل ایک ادارہ ہے۔جس میں عدلیہ کے باہر کا کوئی رکن شامل نہیں ہوتا ۔لیکن اس کے باوجود سپریم جوڈیشل کونسل میں آنے والے معاملات کو براہ راست سپریم کورٹ میں لایا جاتا رہا ہے اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان بھی بخوشی سپریم جوڈیشل کونسل کا دائرہ اختیار استعمال کرتے ہیں ۔اس کی ایک ابتداء تو افتخار چوہدری کے خلاف صدارتی ریفرنس سے ہوئی ۔ صدر پرویز مشرف کا دائر کردہ ریفرنس ابھی سپریم جوڈیشل کونسل میں زیر سماعت ہی تھا ۔قائم مقام چیف جسٹس جاوید اقبال (موجودہ چئرمین نیب) اس وقت بلحاظ عہدہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ تھے۔غیر فعال چیف جسٹس اور انکے ساتھیوں ، بالخصوص اعتزاز احسن، طارق محمود، منیر اے ملک ، علی احمد کرد اور دیگر نے سپریم جوڈیشل کونسل کی چند سماعتوں میں ہی اندازہ لگا لیا کہ دال نہیں گلے گی، کیونکہ کونسل میں افتخار محمد چوہدری کے مخالفین ججوں کی اکثریت تھی سو انہوں نے صدارتی کاروائی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی۔یہ فیصلہ کرگر ثابت ہوا۔ سپریم جوڈیشل کو کام کرنے سے روک دیا گیا اور جسٹس خلیل الرحمان رمدے کی قیادت میں ایک لارجر بنچ نے صدارتی ریفرنس کو غیر قانونی قرار دے دیا۔اس وقت بھی اس امر پر قانونی حلقوں میں اعتراضات اٹھائے گئے کہ سپریم کورٹ ایک آئینی طور پر وضع کردہ سکیم سے کیسے انحراف کر سکتی ہے۔ لیکن اس وقت وکلاء تحریک میں پرویز مشرف کے خلاف عوامی جذبات اور رائے عامہ اتنی متاثر کن تھی کہ عدلیہ کی یہ’ آئینی مداخلت‘ نہ صرف کامیاب ہوئی بلکہ اسے سراہا بھی گیا۔ڈاکٹر خالدرانجھا جو کہ اس وقت صدر کے وکیل تھے انکا احتجاجی وکلاء نے گھیراو کیا ،انہیں سپریم کورٹ میں وکلاء کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنانے کی بھی کوشش کی گئی۔لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وکلاء برادری کے فتح کے جشن میں دائرہ اختیار سے تجاوز کرنے اور آئینی انحراف کے اعتراضات کہیں دب کر رہ گئے۔ جسٹس فائز عیسی کے کیس میں جو بھی فیصلہ سپریم جودیشل کونسل نے کرنا تھا وہ نہیں ہو سکا کیونکہ عدالت عظمیٰ نے ’آئینی مداخلت‘ کے ذریعے سپریم جوڈیشل کونسل کا دائرہ اختیار خود استعمال کر لیا۔یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ عدالت کہے کہ اس مقدمات کا دائرہ اختیار تو ’آپ ‘کا ہے لیکن اس اختیار کو استعمال’ ہم‘ کریں گے۔

عدالتی امور کا پوری دنیا میں ایک مسلمہ اصول ہے : No one should be a judge in his own cause(کوئی شخص اپنے مفاد کے معاملے میں جج نہیں ہو سکتا) جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تفصیلی فیصلے میں جج صاحبان کا خود ماننا ہے کہ قاضی صاحب کے خلاف ہونے والی خلاف قانون کاروائی سے صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہی نہیں بلکہ عدلیہ کے تمام جج صاحبان متاثر ہو سکتے تھے۔اب یہی توجیہہ فیصلے کے بعد بھی سامنے آئی ہے کہ قاضی صاحب کے حق میں فیصلہ دیکر کیا جج صاحبان نے بالواسطہ طور پر اپنے مفاد میں فیصلہ تو نہیں کیا۔آج اگر ’خلاف قانون ‘ریفرنس قاضی صاحب کے خلاف آیا ہے تو کل عدالت عظمیٰ کے کسی بھی جج کے خلاف بھی آ سکتا ہے ایسی صورت میں ریلیف دینے والا یہ فیصلہ اس جج کو ریلیف دینے کے لیئے بھی استعمال ہو گا ۔وسعت نظری سے دیکھا جائے توجج صاحبان نے یہ کیس صرف قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس کو سامنے رکھ کر دیا لیکن بحیثیت جج اس فیصلے کا اطلاق بوقت ضرورت انہیں بھی ریلیف دے سکتا ہے۔اس کیس میں سامنے آنے والی judicial anomaly کے باعث عوام میں ایک تاثر یہ سامنے آیا کہ شاید عدلیہ ایک ’مقدس گائے‘ ہے جسکا احتساب ممکن نہیں۔یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ Who will judge the judges? ۔اسی تناظر میں کہا جا سکتا ہے کہ کل بھی کسی جج کے خلاف احتسابی شکایت آنے پر یہی عدالتی نظیریں ریلیف کا ذریعہ بنیں گی۔نااہلی کے ریفرنس اسی طرح دائر تو سپریم جوڈیشل کونسل میں ہونگے لیکن سپریم کورٹ میں چیلنج ہوتے رہیں گے۔آئینی سکیم سے روگردانی ہوتی رہے گی اوراحتسابی راہ میں عدالتی نظیریں رکاوٹ بنی رہیں گی۔collective wisdom کے ذریعے collective benefit کی یہ ایک عمدہ مثال ہے۔خیرجسٹس قاضی فائز کے خلاف یہ تمام کاروائی منطقی انجام کو پہنچ چکی ہے۔قاضی صاحب ایک دیانتدار اور بے باک صفت کے حامل شخص ہیں ۔حکومت کے خلاف اس قانونی لڑائی میں انہوں نے ہمیشہ پیش قدمی دکھائی اور حکومتی کاروائی سے کسی لمحے مرعوب نہیں ہوئے ۔ انکی اہلیہ کو بھی یہ قانونی جنگ جیتنے پر برابر کا کریڈٹ ملنا چاہیئے۔ اس کیس میں اٹھنے والے اعتراضات کبھی وزن دار نہ ہوتے اگر احتسابی پراسسیس آئینی سکیم کے تحت مکمل ہونے دیا جاتا اور اگر یہ ’غیر قانونی ‘ تھا تو اسے ختم کرنے کی بجائے ’قانونی‘ بنایا جاتا ، اور ایک دیانتدار اور قابل جج کو احتسابی عمل سے گزرنے کے بعد سرخرو ہونے کا موقع دیا جاتا۔تاکہ مقدس گائے کا تاثر زائل ہو جاتا۔لیکن صورتحال یہ ہے کہ عدالت کا تفصیلی فیصلہ ایک جانب جج کو احتساب کے لیئے اوپن قرار دے رہا ہے تو دوسری جانب احتسابی عمل کا دروازہ بند کر رہا ہے،ایک جانب کہا جا رہا ہے کہ کوئی جج بھی احتساب سے مبرا نہیں اور دوسری جانب کہا جا رہا ہے اب تک جو ہوا سو ہواآئیندہ کے لیئے آئینی و قانونی راہ ہی اپنائی جائے۔فیصلے میں ایک جگہ لکھا ہے : ’’ہم اس حقیقت سے مکمل طور پر آگاہ ہیں کہ (ججوں کا)عیب سے پاک ہونا، دیانتداری ،شفافیت اور اخلاقیات کا اعلیٰ معیار ہی عوام کا عدلیہ پر اعتماد کا ضامن ہے‘‘ (پھر بھی احتساب کی کاروائی خلاف قانون وخلاف ضابطہ ہونے کے باعث ختم کی جاتی ہے)