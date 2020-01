مسٹر ہیری سے میری مؤدبانہ درخواست

شیئر کریں:

خواہش میری بھی اس بار یہی تھی کہ اپنے شہزادے ’’ہیری‘‘ اور ان کی اہلیہ ’’میگھن‘‘ کے عین عہد شباب میں کئے حیران کن تاریخی فیصلے پر انہیں انکی آئندہ خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کے بارے میں کچھ ایسے دیسی TiP دوں جن سے ہو سکتا ہے وہ اپنے شاہی وظیفوں، شاہی پروٹوکول اور اپنے شاہی خاندان میں گزارے لڑکپن، بچپن اور جوانی کے دنوں کی حسین یادیں بھلانے میں کامیاب ہوسکیں؟ اُنہیں بتائوں کہ وہ اس صابر اُستانی شہزادی ماں کا بیٹا ہے جس نے اپنی الہڑ جوانی شادی کے فوراً بعد خیراتی کاموں اور دکھی انسانیت کیلئے وقف کر دی۔ اِنہیں یہ بھی بتائوں کہ تمہاری وہ بھولی ماں! جسے دنیا آج بھی لیڈی ڈیانا کے نام سے جانتی ہے۔ شہزادی ضرور تھی مگر تمہارے شہزادے ’’ڈیڈ‘‘ پرنس چارلس سے شادی کے بعد اچانک وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ گئی تھی؟ شاید! اس میں شہزادیوں والے نخرے سِرے سے موجود ہی نہ تھے؟؟ وہ مسکراتے ہوئے بھی بالعموم غمزدہ نظر آتی تھی۔ شاہی خاندان کے اصولوں کو برقراررکھنے کیلئے اُس نے کیا کچھ نہ کیا۔ تم اور تمہارے بڑے بھائی شہزادہ ولیم ابھی کم عمر تھے۔تم نے اپنی ماں کے خیراتی کاموں اور دنیا میں غربت کی زندگی گزارنے والے رنگ و نسل سے آزاد افراد کیلئے اپنی شہزادی ماں کو تن تنہا لڑتے ضرور دیکھا مگر افسوس! بالآخر اپنی سانسوں کی جنگ جیتنے میں وہ کامیاب نہ ہو سکی۔اور پھر وقت آیا کہ دنیا غریبوں، یتیموں اور مستحق افراد کی بہبود کیلئے جنگ لڑنے والی تمہاری ماں سے ہمیشہ کیلئے محروم ہو گئی۔خیال تھا کہ انکے بچپن کے بعض واقعات سے بھی انہیں آگاہ کروں کہ شہزادہ ولیم کے مقابلے میں وہ کس قدر زیادہ شریر تھے۔انکی دادی ملکہ برطانیہ انکی شرارتوں سے کس قدر محظوظ ہوا کرتی تھیں۔ دادا جان اورابا جان انکی فضائی تربیت اور عسکری دوستوں سے ان کی چھیڑ چھاڑ سے کس قدر خوش ہوتے تھے:۔ مگر! اگلے روز شاہی خاندان سے مکمل علیحدگی کینیڈا میں رہائش کے مبینہ پروگرام اور اپنے ننھے منے بچے کے ہمراہ مستقبل میں ایک عام شہری کی حیثیت سے اپنے آپکو خیراتی کاموں کیلئے وقف کر دینے کے حتمی فیصلے کے بعد اب یہ مناسب نہیں لگتا کہ ’’مسٹر ہیری‘‘ اور انکی اہلیہ مسز میگھن کو انکے ماضی کے شاہانہ شب و روزمیں لے جایا جائے۔ اُدھر معروف جریدے فارچون میگزین، سابق شہزادے ہیری، اور ان کی اہلیہ میگھن، کی آئندہ خوشگوار زندگی کے حوالہ سے انکی مالی حیثیت اور ایک عام شہری ہونے کے ناطے انکی جمع شدہ دولت کا ایک تخمینہ پیش کیا ہے جس میں انکشاف کیا گیا کہ ’’میگھن‘‘ جو ایک اداکارہ ہیں مجموعی طور پر اُن کے پاس اس وقت 5 ملین ڈالر کی رقم موجود ہے جبکہ دوسری جانب تجزیہ نگاروں کے مطابق ’’ہیری‘‘ کے پاس ان کی والدہ آنجہانی شہزادی ڈیانا کی وراثت سمیت مبینہ طور پر 25 ملین ڈالر موجود ہیں۔جو انکی سادہ زندگی اور بہتر مستقبل کیلئے منصوبہ بندی بنانے میں اہم ثابت ہونگے۔بی بی سی کے نمائندہ سے باتیں کرتے ہوئے ’’مسٹر ہیری‘‘ کا کہنا تھا کہ انہیں BOOKS لکھنے کا بھی شوق ہے وہ چاہتے ہیں کہ ’’اب کتابیں‘‘ لکھیں۔ خیراتی ادارے قائم کریں۔خواہش تھی کہ اپنے بڑے شہزادہ بھائی ’’پرنس ویلیم‘‘ کی طرح ’’مسٹر ہیری‘‘ اور ان کی اہلیہ بھی پاکستان کا خیرسگالی دورہ کرتے، پاکستان کی حقیقی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے۔عام محنت کشوں اور خیراتی تنظیموں کے ان رضاکاروں سے ملتے جو ان کی آنجہانی ماں لیڈی ڈیانا کے خیراتی عمل کو آج بھی رواں دواں رکھے ہوئے ہیں۔! دنیا کے اس خوبصورت ترین ملک پاکستان کی سیر کرنے میں آپ کو اب مزید لطف تو اس لیے بھی آنا تھا کہ ہماری برطانوی حکومت نے تو اب پاکستان کے لئے TRAVEL ADVISORY میں مزید نرمی کا فیصلہ کر لیا ہے۔نئی ٹریول ایڈوائزری کے مطابق تو آپ اب پاکستان کے شمالی علاقوں اور KALASH VALLEY تک بذریعہ سڑک بے خوف و خطر جا سکتے ہیں۔وادی کیلاش اور شمالی علاقہ جات کے محنت کش لوگوں کی مہمان نوازی ، قدرت کے حسین اوردلفریب نظاروں، دریائوں اور برف پوش پہاڑوں، کے مناظر دیکھنے کے بعد ’’سوئٹزر لینڈ‘‘ آپ کو پاکستان میں نظر آنے لگتا۔ہم برطانوی پاکستانیوں کی بھی یہ شدید خواہش ہے کہ اپنی اہلیہ اور ننھے منے بیٹے کے ہمراہ کینیڈا منتقل ہونے سے قبل پاکستان کی سیر ضرورکریں کہ پُرامن پاکستان کو دنیا بھر کے سیاحوں کی آماجگاہ بنانے کا سہرا حال ہی میں تعینات ہونیوالے برطانوی ہائی کمشنر Dr. CHRISTAIN TURNERS کے سر ہے جنہوں نے پاکستان ٹریول ایڈوائزی ’’میں‘‘ نرمی‘‘ کے فیصلے سے دنیا بھر میں پھیلے پاکستانیوں اور پاکستان ایسے حسین ملک کی بغیر خوف و خطر سیر کے سالہا سال سے منتظر ’’عالمی سیاحوں‘‘ کے دل جیت لیے ہیں…Dr. TURNERS بھی آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے اب منتظر ہیں …اس لیے ''IT is my humble request to you and your family, to Please make a Plane to Visit to this Peaceful Country of The World WE CALL PAKISTAN''۔