فلسفہ¿ تقدیر

زندگی فی الحقیقت تجربات اور مشاہدات کا ایک لا متناہی سلسلہ ہی تو ہے انسان کی شخصیت، اس کے فکر ونظر، اس کی ترجیحات اور اہداف، اس کے مزاج اور افتاد طبع، حتی کہ اس کے انجام کی صورت گری میں موروثیت اور ابتدائی ما حول کے علاوہ اس کے ذاتی تجربات اور احوال ہی فیصلہ کن کردار ادا کر تے ہیں فی الحقیقت مجھے زندگی سے جو تجربہ حاصل ہوا ہے اس نے مجھے Determinsm اور Fatalism کے فلسفے کا قائل کر دیا ہے اور voluntarism پر میر ا ایمان بہت کم رہ گیا ہے اس موضوع پر مزید بات کرنے سے پہلے مذکورہ بالا اصطلاحا ت کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں

Determinsm is the doctrine that all events are the result of antecedentd conditions and that the human being in acts of apparent choice is the mechanical expression of his heredity and his post environment.

Fatalism is the doctrine that nothing which the individual can do in any way affect the fate to which he is destined.

Voluntarism is the doctrine that will is the basic factor both in universe and human conduct.

اگر چہ میں انسان کے ارادہ اور اختیار کو کسی حد تک تسلیم کر تا ہوں مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا جھکاو¿ Fatalism کی طرف ہو رہاہے بقول میر تقی میر

نا حق ہم مجبور وں پر یہ تہمت ہے مختاری کی

چاہیں ہیں سو آپ کریں ہیں ہم کو عبث بد نام کیا

Determinsm اور Fatalism کی طرف میرے جھکاو¿ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میںHumanWill کی نوعیت، کیفیت اور ماہیت کا تعین بھی ایسے عوامل اور عناصر کا نتیجہ سمجھتا ہوں جن پر انسان کا اپنا بہت کم کنٹرول ہے ایک انسان ایک خاص ارادہ کیوں کرتا ہے اور دوسرا کیوں نہیں کرتا اور اس کا ارارہ پختہ یا کمزور کیوں اور کس وجہ سے ہوتا ہے، اس کا انحصار میری رائے میں ایسے عوامل اور اسباب پر ہے جو بہت حد تک انسان کے اپنے احاطہ اختیار سے باہر ہیں اگر چہ میں اقبال کے اس شعر کی بھی تائید کرتا ہوں

عمل سے غافل ہوا مسلماں، بنا کے تقدیر کا بہانہ

اپنی بے عملی کے لیے تقدیر کے عذر کا سہارا لینا ذمہ داری سے گریز کے ہم معنی ہے اور جس قدر داخلی خود مختاری انسان کو حاصل ہے اس سے انکار نہیں کیا جا نا چاہیے ۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان زندگی میں حقیقی شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندگی کا ایک بڑا حصہ تو وہ گزار چکا ہے،

Life is nearly spent before we know what it is.

اور جب انسان کے حقیقی شعور کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ relative بے شعور ی کے عرصہ میں وہ اپنے آپ کو ایسی صورت حال سے دوچار کر چکا ہے کہ اب خواہش کے باوجود اپنے آپ کو تبدیل کرنا اس کے بس کی بات نہیں جس طرح کوئی انسان کما رہا ہوتا ہے اسکی اخلاقی اور سماجی اقدار بھی اسکے ہم آہنگ ہو تی ہیں اور مذہبی رسومات ان کی شخصیت سازی اور تہذیب نفس میں کوئی کردار ادا نہیں کرتی ہیں اور وہ اپنے افتا د طبع کے مطابق اپنے تضاد ات کے تابع اپنی سوچ کے مطابق خیر اور شر کا مجموعہ Union of opposites بن کر زندگی گزار تے چلے جا رہے ہیں Shakespeare کا کہنا ہے ۔

I know my life is a pain but a span.