ایک روز میں 14 لاکھ سے زائد افراد کو کورونا ویکسین لگائی گئی

ملک کو کورونا وائرس سے بچانا ہے تو جلد سے جلد ویکسین لگوانی ہو گی۔ ملک بھرمیں سب سے زیادہ کو رونا ویکسین کی خوراکیں گزشتہ روز لگائی گئی ہیں۔ این سی او سی کے مطابق 30اگست کو 14 لاکھ 5 ہزار 352 افراد کو ویکسین کی خوراکیں لگائی گئیں۔ جبکہ مجموعی طورپر 5 کڑور 51 لاکھ 78 ہزار 37 افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔

Vaccine Statistics:

Vaccine administered across Pakistan on 30 Aug: 1,405,352

Total vaccine administered till now: 55,178,137

This is the highest single day vaccine administration done across the country! Keep it up Pakistan ????????