آرمی چیف کاپاکستان رینجرز پنجاب ہیڈ کوارٹرز کا دورہ ،انسداددہشتگردی آپریشن نے پاک فوج کوبہترین جنگ لڑنے والی فوج بنادیا: سربراہ پاک فوج جنرل قمر جاوید باجوہ

آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ انسداد دہشتگردی آپریشن نے پاک فوج کو بہترین جنگ لڑنے والی فوج بنا دیا۔

پاک فوج کے شبعہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جا وید باجو ہ نے لاہور کور اور پاکستان رینجرز پنجاب کا دورہ کیا، آرمی چیف کو سرحدی صورتحال اور پیشہ وارانہ تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔

اس موقع پر جوانوں اور افسران سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ انہیں فوج کے افسروں اور جوانوں پر فخر ہے جو قوم کی توقعات پر پورا اترے۔

آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشنز نے پاک فوج کو جنگ کے لیے مزید سخت اور طاقتور فوج بنادیا ہے، پاک فوج ہرمحاذ پر ثابت قدم اور ہرطرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔

سربراہ پاک فوج کا کہنا تھا کہ مجھے اپنے افسران اور فوجی جوانوں پر فخر ہے، افسر اور جوان دہشت گردی کے خلاف قوم کی توقعات پرپورا اترے ہیں۔

