انکل آپ انٹرنیشنل صادق اور امین ہوگئے:مریم نواز 

برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے منی لانڈرنگ کیس میں کلین چیٹ ملنے پر مسلم لیگ ن کی مرکزی نائب صدر مریم نواز نے اپنے چچا اور پارٹی کے صدر شہبازشریف کو دلچسپ انداز میں مبارک باد دی۔

مریم نواز کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے۔ گزشتہ روز طویل پریس کانفرنس کے بعد جب شہباز شریف روانگی کے لیے اپنی گاڑی میں بیٹھے تو مریم نواز اپنے چچا کے قریب آئیں اور کہا کہ ’’ الحمد اللہ انکل مبارک ہو، آپ انٹرنیشنل صادق اور امین ہوگئے۔ اس پر شہباز شریف نے اپنی بھتیجی مریم نواز کا کندھا تھپتھپایا۔

