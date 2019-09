اسلام آبادلٹریچرفیسٹیول کے آخری روزپاکستان کی خارجہ پالیسی کے موضع پرمباحثہ

شیئر کریں:

اسلام آباد (خبر نگار)چھٹے اسلام آباد لٹریچر فیسٹول (ILF) کے تیسرے اور آخری دن بہت بڑی تعداد میں مہمانوں کی آمد ہوئی کیونکہ یہ اتوار کا دن تھا۔ مُلک بھر سے کتابوں کے دلدادہ افراد اور ثقافتی شائقین فیسٹول میں جوق در جوق شریک ہوئے تاکہ پاکستانی مصنّفین کی ادبی کاوِشوں کے بارے میں مزید آگاہی حاصل کریں اور قومی ثقافتی ورثے کا قریب سے تجربہ کر یں۔تیسرے دن کا آغاز’پاکستان کی خارجہ پالیسی کے چیلنجز‘ کے موضوع پر ایک مباحثے سے ہوا جس میں طلعت مسعود، خورشید محمود قصوری اور عبد الباسط نے مقررین کے، جبکہ سلمیٰ مَلِک نے میزبانی کے فرائض انجام دئیے۔ ایک اور مباحثہ ’ادب اور ڈرامے میں خواتین کی تصویرکشی‘ کے موضوع پر ہوا جس میں حسینہ معین، نورالہدٰی شاہ، اصغر ندیم سیّد اور شہناز شیخ شریک ہوئے ۔ اس سیشن کی میزبانی ماہین عثمانی نے کی۔فیسٹول کے آخری دن ’شان الحق حقّی کی یاد میں‘ کے عنوان سے ایک معروف سیشن ہوا جس میں انور مقصود، فتح محمد مَلِک، حسینہ معین اور شایان حقّی شریک ہوئے۔ ڈاکٹر عشرت حُسین کی کتاب ’پاکستان: اشرافیہ ریاست کی معیشت‘کے موضوع پر پینل ڈسکشن توجہ کا مرکز بنا۔ مصنّفِ کتاب کے علاوہ اسد عمر، وقار مسعود خان اور میلنڈا گُڈ نے اشاعت کے اہم موضوع پر مباحثہ کیا۔ثاقب شیرانی نے سیشن کی میزبانی کی۔ ’پاکستانی سینما: عروج، زوال ... اور دوبارہ عروج؟‘ کے موضوع پر ہونے والے مباحثے میں ناظرین کی بڑی تعداد شریک ہوئی ۔ اس سیشن میں ہمایوں سعید، عثمان مختار، خالد سعید بٹ، نغمہ بیگم، اریبہ علوی اور ندیم بیگ نے مقررین کے، جبکہ راجو جمیل نے میزبانی کے فرائض انجام دئیے۔کتاب بعنوان Radioactive Decade: An Informal Cultural History of the 1970s کے افتتاح میں بڑی تعداد میں شائقینِ کتب شریک ہوئے۔ کتاب کے مُدیر امین گلجی اور نیلوفر فرّخ کے علاوہ ناقدینِ فن عاصم اختر، نادیہ بتول اور سلمان آصف نے کتاب کے بارے میں گفتگو کی۔ عمر شاہد کے تازہ ترین ناولThe Fix کا بھی افتتاح ہوا ۔ ندیم فاروق پراچہ نے سیشن کی میزبانی کی۔ایک اور اہم سیشن’معاصر پاکستانی انگریزی افسانہ‘ کے موضوع پر ہوا جس میں سونیہ کمال، ہارون خالد اختر، طہٰ کیہار اور ثناء منیر نے مقررین کے، جبکہ ایلونا یوسف نے میزبانی کے فرائض انجام دئیے۔ اس کے علاوہ ’ادب کر اس خراباتی کا جس کو جوش کہتے ہیں: جوش ملیح آبادی‘ کے عنوان سے ہونے والے مباحثے میں فتح محمد مَلِک، صائمہ جعفری اور یاسمین حمید نے حصّہ لیا اور مجاہد بریلوی نے سیشن کی میزبانی کی۔فیسٹول کے تیسرے روز اینا سوورووا کی کتاب Widows and Daughters: Gender, Kinship and Power in South Asia کا افتتاح ہوا ۔ مصنّفہ کے علاوہ تہمینہ عزیز اور ندا کرمانی نے کتاب پر مباحثہ کیا اور الہان نیاز نے سیشن کی میزبانی کی۔ایک اور دلچسپ مباحثہ Documenting Traditional Music in Pakistan کے موضوع پر ہواجس کے شرکاء میں فوزیہ سعید، شریف اعوان اور محمد اطہر مسعود شامل تھے جبکہ توثیق حیدر نے سیشن کی میزبانی کی۔ تیسرے روز انگریزی مشاعرے کا بھی انعقاد ہوا جس میں اطہر طاہر، اورنگزیب خان، عیسٰی سعید، مہوش امین، عروجِ ظفر اور سلمان طارق قریشی کی انگریزی زبان میں شاعری شامل تھی۔ مشاعرے کی میزبانی ایلونا یوسف نے کی۔’1919 : جالیاں والا باغ اور اس کے بعد کی دہائی‘ کے موضوع پر پینل ڈسکشن ہوا جس میں علی عثمان قاسمی، حارث خلیق اور علی رضا نے حصّہ لیا۔ عالیہ اقبال نقوی نے اس سیشن کی میزبانی کی۔چھٹا اسلام آباد لٹریچر فیسٹول کے اختتام پذیر ہونے پر آکسفورڈ یونیورسٹی پریس (پاکستان) کے منیجنگ ڈائریکٹر ارشد سعید حُسین نے اختتامی کلمات میں کہا، ’’یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں نے اپنی ٹیم کی معاونت سے چھٹے اسلام آباد لٹریچر فیسٹول کا انعقاد کیا۔ ان تین دِنوں کے دوران ہم سب بے مثال جوش و جذبے اور علم و آگاہی سے فیضیاب ہوئے اور مجھے یقین ہے کہ اسلام آباد کے لوگوں کو جس ادبی و ثقافتی افزودگی کا تجربہ ہوا ہے اس سے وہ ضرور محظوظ ہوں گے۔ فیسٹول میں پاکستان کی مختلف ثقافتوں کی یکجائی اور جمالیاتی نزاکتوں کا امتزاج بے حد متاثر کن تھا۔ شرکاء اور مہمانوں کی، خواہ وہ اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہوں یا کہیں اور سے، فیسٹول کے بارے میں رائے بہت مثبت اور حوصلہ افزاہے۔ یہ ایک شاندار تقریب تھی جس میں زبردست مہمان شریک ہوئے۔‘‘آئی ایل ایفکی اختتامی تقریب کے مہمانِ خصوصی جناب شفقت محمود، وفاقی وزیر برائے تعلیم، پیشہ ورانہ تربیت ، قومی تاریخ اور ادبی ورثہ ، نے کہا،’’اسلام آباد لٹریچر فیسٹول اس شہر میں باقاعدگی کے ساتھ منعقد ہونے والی تقریب بن گیا ہے اور ہم سب کو اس کا بے چینی سے انتظار رہتا ہے۔ میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس (پاکستان) کے منیجنگ ڈائریکٹر ارشد سعید حُسین اور اُن کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ادبی میلے کا اتنے مؤثر انداز میں انعقاد کیا اور بڑی تعداد میں علمی و ادبی شخصیات اور پاکستانی فن و ثقافت کے ستونوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ کہ انہوں نے ایک سالانہ ادبی فیسٹول کے لیے اسلام آباد کا انتخاب کیا۔ اس طرح انہوں نے قوم کی بڑی خدمت کی ں۔‘‘ اختتامی تقریب میں ڈاکٹر عشرت حُسین اور انور مقصود نے keynote خطاب کیے۔نیم کلاسیکی موسیقی کے ماہر اُستاد حامد علی خان کے ساتھ ایک غزل نائٹ کا اہتمام کیا گیا جس کے لیے تہذیب فاؤنڈیشن نے تعاون کیا۔چھٹا اسلام آباد لٹریچر فیسٹول ایک انتہائی معلوماتی اور بصیرت انگیز ادبی میلہ تھا۔ اس میں پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی ایسی تقریبات کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ کراچی اور لاہور میں سالانہ بنیاد پر لٹریچر فیسٹول منعقد ہوتے ہیں لیکن مُلک کے دوسرے حصّوں کو بھی ایسی علمی کاوِش کا تجربہ ہونا چاہیے۔ ادبی میلوں کے ذریعے عوام کی دانشورانہ نشونما ہوتی ہے اور تمام معاشرتی اور معاشی حدود کے پار تعمیری خیالات کے تبادلے کا موقع میسر آتا ہے۔