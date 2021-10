قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کھیلے جانے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں مسلسل تیسری کامیابی پر خوشی کااظہار کرتے ہوئے بلے باز آصف علی کے شاندار چھکوں پر ا±نہیں شاندار میچ فینیشر قرار دے دیا۔مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر بابر اعظم نے گزشتہ میچ کے چند مناظر کی تصاویر شیئر کیں اور ساتھ ہی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے تینوں میچ جیتنے پر اللّہ تعالیٰ کا ش±کر بھی ادا کیا۔بابر اعظم نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ افغانستان نے خوب مقابلہ کیا جبکہ ہماری ٹیم بالخصوص شاہین شاہ آفریدی اور عماد کی جانب سے باو¿لنگ کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ا±نہوں نے لکھا کہ فخر زمان نے بھی قابلِ تعریف اننگز کھیلی جبکہ آصف علی کی جانب سے میچ کا شاندار اختتام واقعی قابل تعریف ہے۔قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان نے کہا کہ سب کی نظریں اگلے میچ پر جمی ہوئی ہیں۔

Alhumdulillah, 3/3!

Afghanistan fought well. A brilliant display of bowling from our team, especially Shaheen Shah Afridi and Imad. Fakhar was just remarkable and the awesome finish from Asif Ali was indeed the cherry on top. All eyes set on the next one! ???????????? #WhyNotMeriJaan pic.twitter.com/u13FKuAKxP