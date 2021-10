آصف علی کے چھکوں نے ناقدین کو جواب دیا ہے، عاصم اظہر

پاکستان میوزک انڈسٹری کے نوجوان گلوکار عاصم اظہر نے کہا ہے کہ پاک افغان میچ کے سپر اسٹار آصف علی نے اپنی پرفارمنس سے اپنے ناقدین کو جواب دیا ہے۔سوشل میڈیا پر جاری کیے گئے پیغام میں عاصم اظہر نے کہا کہ ’آصف علی کی حالیہ شاندار پرفارمنس نے ان تمام لوگوں کے منہ بند کردیے ہیں جو انہیں بڑے میچ کا پلیئر نہیں سمجھتے تھے‘۔عاصم اظہر نے کہا کہ ’اگلی بار جب آصف علی کسی مشکل پِچ (یا کسی دوسرے کھلاڑی) کے سامنے کھڑے ہوں گے تو سامنے والے کو یاد آجائےگا کہ یہ کتنا خطرناک کھلاڑی ہے‘۔گلوکار نے مزید کہا کہ ’ہر اچھے اور برے وقت میں قومی کرکٹرز اور ٹیم کا ساتھ دیں‘۔

For all the people who have bashed Asif Ali… next time he goes thru a rough patch (or any other player) remember what they are capable of. Stick with your team & the boys. Thru thick & thin. ???????????????????? Pakistan Zindabad! #PAKvAFG #T20WorldCup