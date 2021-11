74 فیصد نوجوان موسمیاتی تبدیلی کو بڑا چیلنج سمجھتے ہیں، برٹش کونسل 

شیئر کریں:

اسلام آباد(نوائے وقت رپورٹ ) اسلام آباد میں یوتھ ان کلائمیٹ ایکشن سمٹ نے نوجوانوں، حکومتی عمائدین، سول سوسائٹی، میڈیا، ماحولیاتی تبدیلی پرکام کرنے والے ماہرین کو کلائمیٹ ایکشن کے بارے میں مکالمے اور بحث و مباحث کیلئے مدعو کیا، جس میںنوجوان موسمیاتی رہنماؤں کے کام کو سراہتے ہوئے ان کے تحقیقی شواہد پر تبادلہ خیال کیا گیااور اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ نوجوان کس طرح حکومت پاکستان، برطانیہ اور COP26 کی طرف سے مقرر کردہ کلائمیٹ ایکشن کی ترجیحات میں مؤثر طریقے سے اپنا کردار ادا کرسکتے ہیں۔ وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل وزیر نے اختتامی تقریب میں برٹش کونسل چیلنج فنڈ کے گرانٹیز میں اسناد تقسیم کیں او ر اظہار خیال کیا کہ مجھے یہ دیکھ کر بہت فخر ہوا کہ پاکستان کے نوجوان اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرنے کے لیے اس قدر مضبوط قیادت اور جوش کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہم حکومت کے موسمیاتی پروگراموں جیسے بلین ٹری سونامی اور کلین اینڈ گرین پاکستان کے ذریعے نوجوانوں کے ساتھ جڑنے اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہشمند ہیںکیونکہ یہی نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں۔‘‘برٹش کونسل پاکستان کے کنٹری ڈائریکٹر عامر رمضان نے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ مجھے اپنے یوتھ لیڈر شپ پروگرام کے ذریعے بہت سے پرجوش اور پرعزم پاکستانی نوجوانوںسے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے جن میں سے کچھ آج یہاں موجود ہیں۔ جیسا کہ آج ہم موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں نوجوانوں کے تاثرات کی رپورٹ جاری کر رہے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نوجوان موسمیاتی تبدیلی اور دیگر اہم مسائل سے نمٹنے کے لیے آگاہ ہیں اوراس میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ نوجوانوں کی شمولیت پر توجہ دینے والے اقدامات کے ذریعے حکومت کی طرف سے اس پر غور کرنا احسن امر ہے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ برٹش کونسل ’’کامیاب جوان پروگرام ‘‘کے ساتھ ایک اہم شراکت دار کے طور پراس پرجوش اور انتہائی ضروری اقدام پر تعاون کرنے کیلئے تیار ہے۔ ‘‘دنیا کے نقشے پر ابھرنے والے نو آموز اور سب سے زیادہ آبادی والے ممالک میں سے ایک، پاکستان کے نوجوان موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات اور اس سے متعلقہ چیلنجز کے سب سے بڑے خطرے سے دوچار ہیں۔The Perceptions of Young People on Climate Change and Action: Pakistan کے نام سے جاری کردہ رپورٹ میں شامل کردہ سروے کے اعداد شمار کے مطابق 1,215 نوجوانوں ، 14 گروپ ڈسکشن اور 32 انٹرویوز کیے گئے تاکہ موسمیاتی تبدیلی پر پاکستانی نوجوانوں کے تاثرات کو سمجھا جا سکے۔ یہ تحقیق برٹش کونسل کے کلائمیٹ کنکشن پروگرام کا حصہ ہے، جس کا مقصد دنیا بھر کے لوگوں کو ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے جمع کرنا ہے۔ یہ خاص طور پر کلائمیٹ لیڈرز کی اگلی نسل پر توجہ مرکوز کرتا ہے اور نوجوانوں اور کمیونٹیز کو عملی مدد فراہم کرتا ہے۔رپورٹ کے لیے سروے کیے گئے نوجوانوں میں سے 61 فیصد کا تعلق دیہی علاقوں سے تھا۔ 90 فیصد سے زیادہ نے کبھی بھی موسمیاتی تبدیلی سے متعلق آگاہی کی کسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیا۔ 70 فیصد نے موسمیاتی مسائل کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔رپورٹ میںیہ مطالبہ مستقل طور پر سامنے آیا کہ نوجوانوں کو پالیسی فیصلوں میں شامل کیا جائے۔ نتائج نے پالیسی سازوں کی واضح ضرورت پر زور دیا کہ وہ نوجوانوں کے جوش و جذبے کو زیادہ عملی طور پر اور منظم طریقوں سے آگے بڑھائیں۔اس قسم کی آگاہی برٹش کونسل کے یوتھ لیڈر شپ پروگرام کے ایک حصے کے طور پر نوجوانوں کے ذریعے لاگو کیے گئے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق مختلف سوشل ایکشن پروجیکٹس کے ذریعے سامنے لائی جاتی ہے ۔ جن میں سے کچھ پروجیکٹس مذکورہ کلائمیٹ ایکشن سمٹ میں نوجوانوںکو پیش کیے گئے۔ نوجوانوں کی زیر قیادت کلائمیٹ ایکشن کو فروغ دینے کے لیے تعلیمی اداروں کے کردارادا کرنے پر ایک پینل ڈسکشن نے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق آگاہی اور پیشرفت کی اہمیت پر زور دیا۔