امبانی پری ویڈنگ بیش 2.0 میں بیک اسٹریٹ بوائز کی پرفارمنس

اننت امبانی اور رادھیکا مرچنٹ کی پری ویڈنگ بیش 2.0 میں معروف بینڈ ’’ بیک اسٹریٹ بوائز’’ کی پرفارمنس ،، کروز پر سوار عالمی ایلیٹ جھومنے لگی۔

ریلائنس کے چیئرپرسن مکیش امبانی کے بیٹے اننت امبانی اور رادھیکا مرچنٹ کی شادی سے پہلے کی تقریبات پورے یورپ میں نجی کروز کے ساتھ جاری ہیں۔ ایک ویڈیو آن لائن منظر عام پر آئی ہے، جس میں مشہور امریکی بینڈ بیک سٹریٹ بوائز اٹلی میں کروز پر مہمانوں کے لیے پرفارم کر رہے ہیں،

جمعرات کو ایک Reddit صارف نے امبانی کروز کی ایک ویڈیو شیئر کی، جس میں Backstreet Boys – Nick Carter، Howie Dorough، Brian Littrell، ۔ AJ McLean، اور Kevin Richardson کو دیکھا جا سکتا ہےاسٹاری نائٹ پر بینڈ نے کروز پر اپنے مقبول ٹریک I Wanna Be With You پر پرفارم کیا۔پالرمو، سسلی، اٹلی میں آج سے بالی ووڈ کی مشہور اور نامور شخصیات اور دیگر اہم مہمان کروز پر سوار ہو ں گے۔یہ کروز بدھ کو اٹلی میں شروع ہوا تھا اور جمعہ کو فرانس میں ختم ہو جائے گا۔ کروز پر جشن میں شرکت کے لیے اٹلی جانے والی بالی ووڈ کی مشہور شخصیات میں شاہ رخ خان، ان کے بیٹے آریان خان اور بیٹی سہانا خان، عالیہ بھٹ، رنبیر کپور، ان کی بیٹی راہا کپور، رنویر سنگھ، کرینہ کپور، کرشمہ کپور، کرن جوہر، اننیا شامل ہیں۔ پانڈے، جھانوی کپور، والد بونی کپور، سارہ علی خان، ابراہیم علی خان، اور دیشا پٹانی۔ سوشل میڈیا انفلوئنسر اورہان اوترامانی عرف اوری پہلے ہی کروز پر سوار ہیں۔