سینئر صحافی سمیع ابراہیم گھر واپس پہنچ گئے

سینئر صحافی اور ٹی وی اینکر پرسن سمیع ابراہیم گزشتہ ہفتے وفاقی دارالحکومت سے لاپتہ ہونے کے بعد منگل کی صبح گھر واپس پہنچ گئے۔

سینئر صحافی نے اپنی واپسی کی تصدیق کرتے ہوئے اپنے آفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔

واضح رہے کہ 24 مئی بروز بدھ کو آٹھ سے 10 افراد جن میں سے کچھ وردی میں موجود تھے، نے بول نیوز کے صدر اور اینکر سمیع ابراہیم کو اس وقت حراست میں لے لیا جب وہ دارالحکومت اسلام آباد میں نجی براڈکاسٹر کے دفتر سے گھر جا رہے تھے۔اس سے قبل پیر کے روز، سمیع ابراہیم کی بیٹی، زینب سمیع نے ٹویٹ کیا کہ ان کے والد ”بحفاظت گھر پہنچ گئے ہیں ”

Alhamdulillah my family and I received great news today.

My dad, Sami Abraham, reached home safely just moments ago.

I want to say thank you so so much to everyone who helped spread the news and made this happen.

This wouldn’t have been possible without you ????????????