مسئلہ کشمیر اور سابق بھارتی آرمی چیف

مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیاء کی تاریخ کا وہ ناسور ہے جس نے خطے کی پوری تاریخ مسخ کر دی ہے۔ ہزاروں انسان اب تک اس مسئلے کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں ۔تین نسلیں مسلسل اس درد ناک عذاب سے گزری ہیں اور نجانے مزید کتنی نسلوں کو یہ عذاب برداشت کرنا ہو گا ۔ قدرت کی یہ عجیب ستم ظریفی ہے کہ مشترکہ تاریخ رکھنے کے باوجود بھارت اور پاکستان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ برصغیر کے ڈیڑھ ارب انسان مل کر بھی یہ مسئلہ نہیں حل کر پا رہے۔ یہ ممکن نہیں کہ اتنی بڑی آبادی کے تمام لوگ ہی خراب ہوں۔ دونوں طرف اچھے اور سمجھدار لوگ بھی موجود ہیں جن کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے مسئلے حل ہوں اور دونوں ممالک بطور دوست اور بطور اچھے پڑوسی ایک پرامن زندگی گزاریں۔ ہم دونوں جوبے تحاشا وسائل غیر ضروری دشمنی پر خرچ کر رہے ہیں وہ غریب عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہوں۔ عجیب پاگل پن ہے کہ بھارتی ہمیں تمام مسائل کی جڑ قرار دیتے ہیں اور ہم بھارتیوں کو ۔

ماضی میں جن لوگوں نے مسئلہ کشمیر حل کرنے کی کوشش کی اُن میں بھارت کے پہلے انجہانی کمانڈر انچیف جنرل کری آپا بھی بہت سرگرم تھے ۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ وہ شخص تھا جس نے 1946ء میں بنوں بریگیڈ کی کمان کی ۔قبائلی سرداروں سے بھی بہت اچھے تعلقات تھے ۔1947ء کے کشمیر آپریشن میں بھارتی فوج کی قیادت کی اورمزید حیران کن بات یہ ہے کہ 1965ء کی جنگ میں بھی بھارتی فوج کے لئے اس نے اہم کردار ادا کیا۔ یونیفارم میں رہ کر بھی اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اپنی طرف سے یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے تنہا سفارتی کوششیں جاری رکھیں۔ کسی حد تک حل کے نزدیک بھی پہنچ گیا لیکن حالات نے ساتھ نہ دیا۔

تقسیم ہند کے وقت بریگیڈئیر کری آپا انڈین آرمی کا سب سے سینئیر ہندوستانی آفیسر تھا ۔ گو مسلمان افسران کے مطابق بریگیڈئیر اکبر خان سینئر تھا۔ پیشہ ورانہ طور پر کری آپا بہت قابل ، محنتی اور خالص سولجر قسم کا مخلص اور ایماندار شخص تھا۔ اس نے حتی الوسع کوشش کی کہ بھارتی فوج کسی طرح تقسیم نہ ہو کیونکہ دوسری جنگ عظیم میںاس فوج نے شاندار کارکردگی دکھائی تھی۔اسے Jewel Of The British Empire" " کا لقب بھی دیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں اس نے انگریزی حکومت کے اُس وقت کے کمانڈر انچیف لارڈ اکنلک اور بعد میں قائداعظم ؒ سے بھی ملاقات کی لیکن مسئلہ حل نہ ہوا۔ کری آپا کا خیال تھا کہ دنیا کی اتنی بہترین فوج کو تقسیم کرنا تاریخ کے ساتھ ظلم تھا۔ دوسرا مشترکہ فوج ہونے کی صورت میں ہمارے مفادات مشترک رہتے ۔ سیاسی عداوت اور خون خرابہ پیدا نہ ہوتا۔ کچھ پرانے پاکستانی فوجیوں کی رائے میں یہ بھارتی لیڈرز اور بعد میں وزیر اعظم جواہر لعل نہرو کی سازش تھی کہ فوج کو متحد رکھ کر اول تو ہندوستان کی تقسیم روک دی جائے یا پھر اگر ہندوستان کی تقسیم ناگزیر ہوگئی تو متحدہ فوج کے ذریعے اسکی آزادی ختم کر دی جائے۔بریگیڈئیر کری آپا نہرو کے آلہ کار کے طور پر کام کررہا تھا۔ وہ کہاں تک درست تھا اس کا فیصلہ تو تاریخ خود کرے گی لیکن اُس کی ٹروپس کے ساتھ وابستگی اُس کی بہت بڑی خوبی تھی۔1965 ء کی جنگ کے بعد یہ شخص امرتسر بارڈر پر اپنے ٹروپس سے ملنے آ یا،یاد رہے کہ اس وقت یہ فوج سے ریٹائر ہوچکا تھا۔ سرحد کے اس پار اسے پاکستانی فوج کے جوان نظر آئے۔ اپنے سٹاف کے روکنے کے باوجود سرحد عبور کر کے پاکستانی ٹروپس کے پاس آ گیا۔ خیر خیریت پوچھی ، گپ لگائی، چائے کا کپ پیا اور واپس چلا گیا۔

فیلڈ مارشل ایوب خان (مرحوم ) اور انجہانی فیلڈ مارشل کری آپا دونوں انفنٹری آفیسرز تھے ۔ 1946ء میں بنوں بریگیڈ میں اکٹھے سروس کی ۔اس لیے دونوں نہ صرف ایک دوسرے کو جانتے تھے بلکہ دوست بھی تھے۔ا یوب خان کری آپا سے تقریباً 8سال جونئیر تھا ۔ حالات نے ایک کو بھارتی آرمی چیف بنا دیا اور دوسرے کو پاکستان آرمی چیف ۔ دونوں دشمنی کے روپ میں ایک دوسرے کے مد مقابل آئے۔اس کے باوجود بھی دونوں میں عزت و احترام کا رشتہ قائم رہا جس کا دونوں نے مسئلہ کشمیرحل کرنے کے لیے فائدہ اُٹھانے کی کوشش کی۔ جنرل کری آپا ذاتی حیثیت میں پانچ دفعہ پاکستان آیا ۔(ایک دفعہ اسکندر مرزا کے دور میں۔تین دفعہ ایوب خان کے دور میں اور ایک دفعہ مشرقی پاکستان میں) اسکندر مرزا اور ایوب خان سے ملا ۔ نہرو اور شیخ عبد اللہ کو مسئلہ حل کرنے کی ترغیب دی۔ 1959ء میں جنرل ایوب خان نے بطور صدر پاکستان ، دونوں ممالک کے درمیان Joint Defence Plan"ــ" کی تجویز دی۔ جنرل ایوب خان کی رائے میں اس کا مطلب : ’’دونوں ممالک کو مل کر برصغیر کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ‘‘ لیکن اس تجویز کی بھارت سے شدید مخالفت ہوئی لہٰذا یہ تجویز ختم کرنا پڑی ۔بعد میں کری آپا نے بھی یہی تجویز ایک اور شکل میں پیش کی کہ پاکستان اور بھارت کو جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر لینا چاہیے جو پاکستان نے منظور نہ کی ۔ فیلڈ مارشل کری آپا کے کہنے پر صدر پاکستان نے جنرل کے ایم شیخ کو دہلی بھی بھیجا تاکہ حل کی طرف کوئی ابتدائی طور پر راستہ نکالا جائے لیکن حالات سازگار ثابت نہ ہوئے۔

کری آپا کی کوششیں پہلی بار اس طرح کامیاب ہوئیں کہ حکومت پاکستان نے بھارتی شہریوں کے لیے ویزا کی پابندیوں میں نرمی کردی ۔25ستمبر 1964ء کو دی لندن ٹائمز نے کری آپا کی کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے لکھا : "It was the direct fruit of his personal efforts." ’’ یہ بلاواسطہ طور پر اُس کی کوششوں کا نتیجہ تھا‘‘ ۔5اکتوبر 1964ء کو بھارت میں پاکستان کے ڈپٹی ہائی کمشنر مسٹر اے۔ایف ضیاء الدین نے جنرل کری آپا کو ایک ذاتی خط میں اطلاع دی

"You will be glad to know that relaxation in respect of Pakistani visa has been given with effect from 3 October 1964."۔لیکن بدقسمتی کہ کری آپا کی دونوں ممالک کی قیادت کو قریب لانے کے لیے کوششوں کا سرحد کی دونوں جانب مذاق اڑایا جاتا رہا۔ بھارتی سیاستدان خصوصی طورپر کری آپا کو تضحیک کا نشانہ بناتے تھے۔ سیاسی حلقوں میں تمسخر کے طور پر کہاجاتا

’تمام گندگی کری آپا پر پھینک دیں وہ خود ماحول کو صاف رکھے گا۔‘‘

ویزہ کی پابندیوں میں نرمی سے وہ بہت خوش ہوا اور بیان دیا ’اگر حکومت پاکستان مسئلے کی سنگینی کا احساس نہیں بھی کرتی تو پاکستانی عوام اُسے تبدیلی کے لیے مجبورکردیں گے ۔ دن کے اُجالے میں تاریکی کا کوئی جواز نہیں ۔‘‘ یہی کچھ بعد میں ’’امن کی آشا ‘‘ کے ذریعے کرنے کی کوشش کی گئی۔ 1964ء میں اس نے صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کو ایک ذاتی خط لکھا ۔ اصل خط انگریزی میں ہے ۔ اُس کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔

’’پاک و ہند کے عوام کے لیے آپ میرے ذاتی جذبات سے واقف ہیں ۔ میری مخلصانہ خواہش ہے کہ دونوں ممالک جلد از جلد ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں اور اچھے ہمسائے بن کر رہیں ۔پچھلے نو سالوں میںآپ کے ملک میں پانچ دفعہ آچکا ہوں ۔ چار دفعہ مغربی پاکستان میں اور پانچویں دفعہ مشرقی پاکستان میں ۔ آپ نے 1959ء میں ایک دفعہ کراچی میں اور دو دفعہ پنڈی میں بطور اپنے ذاتی مہمان کے میرا استقبال کیا ۔ میں آپ کے ملک میں ستمبر 1958ء میں بھی آیا تھا جب جنرل اسکندر مرزا صدر پاکستان تھے ۔ میرے دیرینہ دوست میں ہر دفعہ وہاں ’’ذاتی سفیر ‘‘ کی حیثیت سے خود اس لیے آیا تاکہ آپ سے بات کر کے دونوں ممالک میں دوستانہ ماحول پیدا کر سکوں۔

