عزیزی نعمان ملک نے رات کو پیغام بھیجا کہ آپ کے اگلے کالم کا عنوان "You only crossed the river once '' ہونا چاہیے۔ غالباً انہوں نے پریڈ گرائونڈ میں تازہ تازہ وزیراعظم عمران خان کا خطاب سنا تھا۔ ویسے جوکچھ مارچ کے مہینے میں پاکستان میں شروع ہوا ہے اس پر مجھے ایک پنجابی نظم یاد آرہی ہے۔ دروغ برگردن علی ممتاز

ایتھے کُجھ وی ہو سکدا اے

مچھر کٹا چو سکدا اے

اڈدی جاندی مکھی ہتھوں

باندر ٹکر کھو سکدا اے

جا سکدا اے چن تے رکشا

ٹانگہ بمب پرو سکدا اے

چکن فالودہ کھا کے بندا

روڑی اتے سوں سکدا اے

پیپسی نال غرارے کر کے

نالی چوں منہ دھو سکدا اے

شاعر ہووے تے اک غزل وچ

سارے دھونے دھو سکدا اے

بن سکدااے لیڈر بکری

پوچھ تے شیر کھلو سکدا اے

(فرہاد اقبال )

اس نظم سے سیاست‘ سیاستدانوں یا کسی پارٹی کی دل آزاری مقصود نہیں اور کسی قسم کی مماثلت محض اتفاقیہ ہوگی۔شروع شروع میں جب وزیراعظم عمران خان نے کہنا شروع کیا کہ انکی حکومت ختم کرنے کیلئے بیرون ملک سے غیر ملکی سازش ہورہی ہے تو مجھے بڑی ہنسی آئی کہ یہ کون سی نئی بات ہے؟ بچپن سے سنتے آرہے ہیں کہ پاکستان میں حکومت بنانے اور چلانے کیلئے 3 "A" اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ صرف سنی سنائی بات نہیں رہی جب صحافت کے شعبے میں قدم رکھا تو معلوم پڑا کہ ہمارے سیاستدان اور جماعتیں اس بات پر پورا یقین بھی رکھتے ہیں۔ عمران خان کی بات سن کر مجھے ذوالفقار علی بھٹو بھی یاد آئے کہ ’’ہاتھی‘‘ کی دشمنی کی طرف اشارہ انہوں نے کیا تھا اور ’’ہاتھی کی دشمنی‘‘ کی سزا بھی پائی تھی۔ مجھے لگا کہ عمران خان ایک ایسی بات کررہے ہیں جس کا بیشتر حصہ سچائی پر مبنی ہے لیکن عوام اس کو کیسے لیں گے اور کتنا یقین کرینگے؟ اس پر میرا اندازہ غلط ہوگیا‘ میرا خیال ہے کہ اس بیانیہ کو قائم کرنے اور پھیلانے پر عمران خان کے سوا بہت کم لوگ ہونگے جنہیں اس پر یا عوام میں اسکی پذیرائی پر یقین ہوگا۔ پاکستان کے لوگوں نے مجھ سمیت بہت سارے سیاستدانوں اور دانشوروں کو غلط ثابت کیا جب اس تاثر پر یقین کا رنگ چڑھنا شروع ہوا۔عام آدمی کو اقوام متحدہ میں عمران خان کا خطاب‘ اسلاموفوبیا کے خلاف اور ناموس رسالتؐ کی حفاظت میں وزیراعظم کا کردار مثالی لگا۔ کورونا میں دیہاڑی دار کو روزگار کمانے کی اجازت دینا بھی ان کے نزدیک مثبت قرار پایا۔

ہاں مہنگائی کو لیکر لوگوں کو مسائل بھی تھے اور تحفظات بھی لیکن مجھے اس وقت حیرانی ہوئی جب جنوبی پنجاب کے ان اضلاع جو عام طورسے ’’الیکٹ ایبلز‘‘ کا علاقہ تصور ہوتے ہیں‘ کے عام تھٹروں اور ڈرائیور ہوٹلوں میں لوگوں کو کہتے سنا کہ مہنگائی ضرور ہے لیکن بھوکے تو نہیں مررہے اور یہ کہ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ مہنگائی صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں بڑھی ہے۔

پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ساڑھے تین سال سے عوام خوش نہیں تھے بلکہ لگتا یہ تھا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ حکومت غیر مقبول ہورہی ہے اور اگلے الیکشن اس جماعت کیلئے بہت مشکل ہوں گے۔ عمران خان کے بیانیے کی عوامی پذیرائی بہت سارے لوگوں کیلئے حیرت انگیز تھی اور لگتا یہ ہے کہ وہ سب جو حکومت سے نالاں اور مایوس تھے وہ اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کو دیکھ کر جوش میں آئے ہیں اور وقت نے انہیں واپس پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جیسے ’’بغض عمران‘‘ میں اپوزیشن کی مختلف الخیال جماعتیں اکٹھی ہوئیں‘ اسی طرح ’’حب عمران‘‘ نے تحریک انصاف کے ناراض ووٹرز کو کم ازکم اکٹھا کرکے واپس ضرور کیا ہے۔چوہدری پرویز الٰہی کا انتخاب بہت خوبصورت ہے اور اگر عمران خان عثمان بزدار پر بضد نہ رہتے تو شاید حالات اتنے خراب نہ ہوتے بہرحال ’’دیرآید ‘‘ کی حد تک تو معاملہ ہوگیا اب ’’درست آید‘‘ کا فیصلہ وقت کرے گا۔ چوہدری پرویز الٰہی کے نام پر جہانگیر ترین گروپ کی حد تک تو آمادگی ہو چکی ہے اب علیم خان گروپ کا فیصلہ آنا باقی ہے لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ وزیراعلیٰ سے زیادہ ووٹ لیکر پنجاب اسمبلی کے سپیکر بنے تھے اور انہیں مسلم لیگ (ن) کے اندر سے بھی ووٹ ملے تھے۔ میاں نوازشریف کو چوہدری پرویز الٰہی کووزارت اعلیٰ دینے پر شدید تحفظات تھے اور چوہدریوں کو بھی مناسب تھا کہ وہ عمران خان کے ساتھ مل کر پنجاب چلاتے کہ انہیں پر فارم کرنے کا پورا موقع بھی اسی طرح مل سکتا تھا۔ طارق بشیر چیمہ کے استعفیٰ پر تبصرہ محفوظ رکھتا ہوں کہ انکی شخصیت اور وزارت چلانے کے انداز پر میری رائے ’’شدید متاثر‘‘ ہے اور میں بطور صحافی اثر انداز رائے دینے پر یقین نہیں رکھتا۔ گزشتہ روز وزیراعظم نے کہا تھا کہ

"You only crossed the River Once"

اردو میں انہوں نے سمجھایا کہ اس کا مطلب ہے پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر چکا ہے یعنی اب انہیں ذوالفقار علی بھٹو کی طرح پھانسی دینا ممکن نہیں۔

لیکن میرے نزدیک اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ پہلا سمجھوتہ کرنا مشکل ہے اس کے بعد آدمی کو سمجھوتہ کرنے کی ’’عادت‘‘ ہو جاتی ہے جس طرح کرکٹ میں بیٹسمین کیلئے کہا جاتا ہے کہ بال ہونے سے پہلے ہی اگر فرنٹ فٹ پر کمٹ کرلے تو وہ مشکل میں پڑ جاتا ہے اسی طرح سے بیک فٹ پر بھی پہلے سے کمٹ ہونے سے کام خراب ہوجاتا ہے۔ سمجھوتہ کرنے میں حرج نہیں ہے لیکن بڑے بڑے بیان دینے سے پہلے ’’تولنے‘‘ کا رواج بھی ہونا چاہیے۔ موجودہ صورتحال میں ہر طرف سے جوڑ توڑ ہورہی ہے اس لیے یقین سے کچھ بھی کہنا مشکل ہے لیکن میرا گمان ہے کہ وزیراعظم عمران خان تحریک عدم اعتماد سے 172 یا 173 ووٹ لیکر بچ سکتے ہیں اس طریقے سے طاقتور حلقے اپنا پیغام بھی عمران خان تک پہنچا سکیں گے اور انکی غیر جانبداری کا بھرم بھی قائم رہ جائے گا۔آخر کوئی کوئی باونسر کان کے پاس سے بھی گزر جاتے ہیں۔