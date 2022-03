شاہ محمود قریشی کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات، دوطرفہ تعلقات پر گفتگو

بیجنگ: وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے چین کے سرکاری دورے کے موقعے پر اپنے چینی ہم منصب وانگ ژی سے ملاقات کی ہے جس کے دوران پاک چین دو طرفہ تعلقات پر گفتگو ہوئی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے وزرائے خارجہ اجلاس میں موجودگی خوش آئند ہے۔ٹوئٹر پیغام میں وزیر خارجہ نے چینی ہم منصب وانگ ژی سے ملاقات کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے چینی اسٹیٹ قونصلر اور ہم منصب وانگ ژی کی میزبانی کی تعریف کی۔

Good to be in #China for the third meeting of Foreign Ministers of Neighbouring Countries of Afghanistan. Appreciate my brother State Councilor & FM #WangYi hosting this. A continued regional approach on #Afghanistan is important for promoting durable peace and stability. pic.twitter.com/1TjDp9CgMw