وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ چائنہ کی کین سینو ویکسین کی پاکستان میں تیاری کے آلات اور افرادی قوت کو تربیت دی جا رہی ہے، کین سینو ویکسین کی آرڈر کی گئی کھیپ کے بعد اس کی تیاری پاکستان میں ہی کی جائے گی۔ منگل کو وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے اپنے بیان میں کہا کہ چین سے کورونا کی کین سینو ویکسین کی پہلی کھیپ پاکستان کو موصول ہو رہی ہے، کین سینو ویکسین وہ ویکسین ہے جس میں پاکستان نے فیز3ٹرائلز میں حصہ لیا تھا اور یہ پہلی بار تھاکہ پاکستان نے کسی ویکسین کےلئے ٹرائل میں حصہ لیا۔ اسد عمر نے کہا کہ پہلے سے آرڈر ویکسین کی وصولی کے بعد پاکستان میں ہی ویکسین بنائی جائے گی، جس کےلئے خصوصی آلات کی خریداری اور افرادی قوت کی تربیت کی جا رہی ہے۔

First batch of cansino vaccine procured being recieved today. This is the vaccine in which Pakistan participated in phase 3 trials, which was the first time ever that Pakistan had done so for any vaccine.

We will be getting bulk vaccine by mid april from cansino from which 3 million vaccine doses can be made. The bulk vaccine recieved will be formulated, sterilized and packed in Pakistan. For this purpose special equipment has been procured and manpower is being trained