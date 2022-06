اقتصادی روابط نے پاک چین دوستی کی جڑیں مضبوط کر دی ہیں: وزیراعظم

وزیراعظم شہباز شریف سے چین کی کمیونسٹ پارٹی کے ڈائریکٹر کمیشن خارجہ امور کی وفد کے ہمراہ ملاقات ہوئی ہے۔اس موقع پر محمد شہباز شریف کی جانب سے سی پیک منصوبوں کی رفتار تیز کرنے اور جلد تکمیل کے حکومتی عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔

Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif says #CPEC & growing economic linkages have deepened the roots of the abiding friendship between the people of Pakistan and China.

