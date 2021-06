افغانستان جادۂ امن پر

شیئر کریں:

کابل میں قائم افغان حکومت روزِ اول سے ہی پاکستان کے بارے میں مخاصمانہ اور معاندانہ جذبات رکھتی رہی ہے۔ ہمارے مغرب میں واقع اس برادر اسلامی ملک نے ہمارے ساتھ ہمیشہ اعلانیہ اور غیر اعلانیہ ضرر رساں رویہ اپنائے رکھا ہے۔ جب کہ ہم نے اس کے برعکس ہمیشہ برداشت، درگزر اور حسنِ سلوک کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہر چند اس میں ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ واحد ملک ہے جس نے عالمی برادری کے سب سے بڑے فورم اقوامِ متحدہ میںشامل ہونے کے لیے دی جانے والی ہماری درخواست کی مخالفت کی۔

پاکستان میں اقتدار سنبھالنے کے فوری بعد جنرل محمد ضیاء الحق نے افغانستان کی جانب دوستی اور بھائی چارے کا ہاتھ بڑھایا اور اس کے لیے مخلصانہ کوششوں کا آغاز کیا۔ انہوں نے سردار دائود کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی جسے افغان صدر نے خوش دلی سے قبول کرتے ہوئے 1978 ء میں پاکستان کا دو روزہ دورہ کیا۔پاکستانی قوم نے دل و جان سے بے پناہ عزت و احترام اور استقبال کا فقیدالمثال مظاہرہ کیا۔ اُن کے ساتھ ایک معزز مہمان اور فرمان روا کا سا برتائو کیا ۔ زندہ دلانِ لاہور نے ان کے اعزاز میں ایک شاندار استقبالیہ اور عشائیے کا اہتمام کیا۔ الغرض ہر طبقے کے شہری نے اُن کی عزت افزائی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ جس سے وہ بہت خوش اور متاثر ہوئے۔ اُن پر عیاں ہو گیا اور انہوں نے پورے طورپر دل سے محسوس کیا کہ کمیونزم کا طوق پہنے رکھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اسلامی اخوت اور بھائی چارے کی اسلامی روایات کی طرف توجہ دی جائے۔ دونوں صدور نے پورے خلوص کے ساتھ برادرانہ برابری پر مبنی تعلقات استوار کرنے کی بنیاد رکھی۔ پاکستان نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں مناسب رعائتوں کا عندیہ دیا۔ افسوس ہے کہ جلد ہی صدر دائود کو اپریل 1978 ء میں قتل کر دیا گیا۔ اُنکے قتل کے بعد نور محمد ترہ کئی نے صدر کا عہدہ سنبھالا۔ 1979ء کے آغاز میں کیوبا کے شہر ہوانا میں غیر جانب دار تحریک کے ممالک کا سربراہی اجلاس منعقد ہوا جس میں نور محمد ترہ کئی اور پاکستانی صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے شرکت کی۔ اس شرکت سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے دونوں صدور نے (without Aides) کسی معتمد کے بغیر ون آ ٓن ون (One on One) ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات بڑھانے پر غور و خوض کیا۔ بدقسمتی سے صدر نور محمد ترہ کئی کو بھی اکتوبر 1979 ء میں قتل کر دیا گیا۔

دسمبر 1979ء میں سویت یونین نے فوج کشی کرتے ہوئے تقریباً ایک لاکھ فوج افغانستان میں داخل کر دی۔ ایک کٹھ پتلی حکومت قائم کرتے ہوئے اقتدارپر قبضہ کر لیا۔ یہ فوجی قبضہ فروری 1989 ء تک جاری رہا۔ اس قبضے کے خلاف افغان عوام نے مسلح مزاحمت شروع کر دی جو جلد ہی ایک مکمل جنگ کی صورت اختیار کر گئی۔ اس صورتِحال نے پاکستان اور ایران بلکہ ساری آزاد دنیا کے امن کو خدشات سے دو چار کر دیا۔ اور پاکستان کی سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہو گئے کئی ممالک خصوصاً اسلامی ممالک اور پاکستان نے افغان عوام کی جدوجہد کی بھر پور حمائت اور امدادکا اعلان کر دیا۔ افغان مہاجرین کی بہت بڑی تعداد نے قتل و غارت گری سے بچنے کیلئے پاکستان اور ایران میں پناہ لی۔ ان ممالک کو بہت زیادہ انتظامی اور مالی دبائو کا سامنا اور مسائل کا بوجھ برداشت کرنا پڑا۔ مسئلہ افغانستان ایک عالمی مسئلے کے طور پر دنیا کے سامنے آیا۔ آزاددنیا نے اس مسلح جدوجہد میں افغان عوام کا بھر پور ساتھ دیا خصوصاً امریکہ نے اسلحہ اور گولہ بارود کی مد میں کھل کر افغان مجاہدین کو فوجی امداد دی۔ اس سارے کھیل میں روسی افواج کا بے پناہ جانی اور مالی نقصان ہوا۔ روس فوجی شکست سے دو چار ہوا۔

روسی صدر گوربا چوف نے افغان مسئلے کو " پیپ زدہ زخم "(Festering wound) قرار دیا اور فوجی انخلاء پر راضی ہو گیا۔

پاکستان کو ایک فرنٹ لائن سٹیٹ کی حیثیت سے بے پناہ جانی و مالی نقصان اورسفارتی دبائو کا سامنا کرنا پڑا۔ روس نے پاکستان کو ایک دشمن ملک گردانتے ہوئے انتہائی برے نتائج بھگتنے کی دھمکیاں دیں اور پاکستان کو سلامتی کے خدشات سے دو چار کر دیا گیا۔ اس سے قبل رُوس بھارت کے ساتھ 1971ء میں ایک معاہدے کے ذریعے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا باعث بن چکا تھا ورنہ ہندوستان پاکستان پر حملے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔

بحیرہ عرب کے گرم پانیوں تک اور بلوچستان کی ساحلی پٹی تک پہنچنا روس کا ایک دیرینہ خواب رہا ہے۔ اس صورت حال سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے روس نے اس مقصد کیلئے قدم بڑھانا شروع کر دیئے۔ اُس نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ روس کو گوادر بلوچستان میں " آبی جہاز رانی کے لیے بحری سہولیات" مہیا کی جائیں اور ساتھ ہی دھمکی دے ڈالی کہ انکار کی صورت میں پاکستان کے اس فیصلے کو " غیر دوستانہ عمل سمجھا جائے گا " اور پاکستان کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔

پاکستان کے ساتھ روس کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے۔ پاکستانی صدر اور وزیرِ خارجہ پر مشتمل پاکستانی وفد جب صدر چرننکو کی وفات اور آخری رسومات میں شرکت کیلئے ماسکو پہنچا تو بین الریاستی تعلقات اور بین الاقوامی سفارتی اقدار اور آداب کو پس پشت ڈالتے ہوئے وفد کے ساتھ روکھا پھیکا اور تحقیر آمیز سلوک کیا گیا۔ مجاہدین کیلئے پاکستان کی فراخدلانہ امداد پر روس انتہائی مشتعل ہو گیا۔ یہاں تک کہ اس وقت پاکستان میں متعین روسی سفیر سرور عظیموف نے پاکستانی صدر سے ملاقات کر کے انتہائی سنگین نتائج کی دھمکیاں دی۔ سفیر نے کہا کہ پاکستان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اندھے نہیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مجاہدین کو یہ ہتھیار آسمان سے نہیں پہنچ رہے۔ یہ ہتھیار ان کو پاکستانی علاقے سے پہنچ رہے ہیں۔ (جاری)