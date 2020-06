مضبوط مرکز بمقابلہ صوبائی خودمختاری!

شیئر کریں:

(1) جب سے یہ ملک معرض وجود میں آیا ہے، اس مسئلے نے کسی نہ کسی رنگ میں سر اٹھایا ہے۔ وہ جو مرکزیت کے حامی ہیں ،ان کا استدلال پولیٹیکل سائنس کا بنیادی اصول ہے۔ No theory is ever intelligble save in the context of its time.(ہر ملک کا نظام حکومت معروضی حالات کے تابع ہونا چاہئے) پاکستان کی Geopoliticsیہ ہے کہ ملک دشمنوںمیں گھرا ہوا ہے۔ اس کاازلی دشمن تو ہندوستان ہے جس نے ذہنی طورپر ہنوز اس کی سالمیت کو تسلیم نہیں کیا۔ ہندو متحدہ ہندوستان میں اپنی ہزار سالہ غلامی کابدلہ چکانا چاہتے تھے، اس لئے انہوں نے اپنی روایتی مکاری سے سیکولرازم اور وطنیت کا نعرہ بلند کیا۔ اکھنڈ بھارت کے پاکھنڈی دنیا کو باور کرانا چاہتے تھے کہ جمہوری نظام بذات خود مسلمانوں کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ مذہب ایک ذاتی معاملہ ہے، اس لئے کوئی شخص ہندو ہو یا مسلمان برابر کے حقوق رکھتا ہے۔ خوش قسمتی سے مسلم قوم میں دو ایسے لیڈر پیدا ہوئے جنہوں نے نہ صرف متعصب ہندو کے ذہن کو ٹھیک طرح سے پڑھا بلکہ وہ اس کی چالوں، مکر اور ریا سے بھی بخوبی واقف تھے۔ علامہ اقبال نے فکری محاذ پر قوم کی آبیاری کی، قائداعظم نے عملاً مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی۔ دراصل ہندو ازم اور اسلام ریل کی دو پٹڑیوں کی طرح ہیں جن کا کہیں بھی ملاپ نہیں ہوتا۔ ان کی عبادات، کلچر، سوچ الگ ہیں۔

جذب حرم سے ہے فروغ انجمن حجازکا

اس کا مقام اور ہے اس کا نظام اور ہے

قائد نے سادہ الفاظ میں سہی بات بہت مؤثر طریقے سے کہہ دی کہ:

Ghandi says we should not divide india into two parts, it means we should not cut cow into two parts.

ان الفاظ کو علامہ اقبال کے شعر کی روح بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ افغانستان گو اسلامی ملک ہے لیکن بوجوہ اس کا جھکائو ہمیشہ ہندوستان کی طرف رہا ہے۔ اس نے پاک افغان بائونڈری ڈیورنڈ لائن کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔

(2) صوبائی خودمختاری کے پرچارکوں کا اپنا نکتہ نظر ہے۔ (Unity in diversity) ان کا کہنا ہے کہ اکائیاں مضبوط ہوں گی تو مرکز مضبوط ہوگا۔ مضبوط مرکز کا تجربہ بری طرح ناکام ہوچکا ہے۔ اس کی وجہ سے ہی مشرقی حصہ الگ ہوا ہے۔ ون یونٹ بھی نوکرشاہی کے ذہن کی اختراع تھی۔ Concept of dumble Europe, concept of dumble east and west Pakistan. کی طرز انہوں نے رکھا۔ سندھ، بلوچستان، سرحد اورپنجاب کو صوبائی خودمختاری دینے کی بجائے ان کے تھوڑے بہت اختیارات بھی سلب کر لئے گئے۔ لاہور میں سیکرٹریٹ قائم ہوا۔ ان کی لاعلمی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ لاہور سے Queryکی گئی تربت مکران سے کتنا دورہے؟ انہیں علم نہیں تھا کہ تربت ضلع مکران کا ہیڈکوارٹر تھا۔ ڈی سی کی رگ ظرافت پھڑکی، اس نے جواباً لکھا جتنا لاہور پنجاب سے دور ہے۔ الیکشن میں جب یحییٰ خان کے سب اندازے غلط نکلے تو وہ اقتدار اکثریتی پارٹی کو منتقل کرنے سے صاف مکر گیا، نتیجتاً مشرقی حصہ الگ ہوگیا اور ون یونٹ ٹوٹ گیا۔

(3) ایک طویل عرصہ تک Tug of war (کھینچاتانی) چلتی رہی۔ اصل مسئلہ اس وقت کھڑا ہوتا جب مرکز اور صوبوں میں الگ پارٹیوں کی حکومت ہوتی۔ جتنا عرصہ ڈکٹیٹرشپ رہی، مرکز کا Upper-handرہا۔ صوبائی حکومتیں منقار زیر پر رہیں لیکن ضیاء الحق کی موت نے اس شعلے کو پھر ہوا دی۔

بینظیر نے مرکز میں حکومت قائم کی تو اس نے پنجاب فتح کرنے کی ٹھانی۔ فاروق لغاری کو واضح ہدایات دیکربھیجا گیا۔ گورنر سجاد قریشی کو کہا گیا کہ وہ میاں نوازشریف کو بطور وزیراعلیٰ پنجاب حلف نہ اٹھانے دیں۔ میاں صاحب نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں، انہوں نے چھانگا مانگا سجا لیا۔ تمام آزاد ممبران کو اکٹھا کیا گیا، انہیں غیبی امداد بھی حاصل تھی۔ نتیجتاً میاں نوازشریف وزیراعلیٰ پنجاب بن گئے۔ جب مرکز نے چیف سیکرٹری بھیجا تو میاں صاحب نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ الٹا دھمکی دی کہ وہ اسے باغ جناح میں سپرنٹنڈنٹ لگا دیں گے۔ انہوں نے صوبائی سول سروس کے سرفراز حسین شاہ کو چیف سیکرٹری لگانے کا عندیہ دیا۔ اس پر نوکر شاہی میں کھلبلی مچ گئی اور انہوں نے ہاتھ جو ڑ کر محترمہ کو اپنا فیصلہ واپس لینے پر مجبور کردیا۔ (جاری)