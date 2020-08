پی ٹی اے نےپب جی سے پابندی اٹھا لی ، فواد چوہدری اور شہباز گل بھی پب جی کے حمایتی نکلے

پب جی کے کھلاڑیوں کے لئے بڑی خوشخبری سامنے آگئی ہے کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکشن اتھارٹی نےپاکستان میں آ ن لائن گیم پب جی پر عائد پابندی اٹھا لی ہے ۔سماجی رابطہ ویب سائٹ ٹوئٹر پر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے بتا یا کہ پب جی انتظامیہ نے پی ٹی اے کی فیڈ بیک کو خوش آمدید کہا اور یقین دہانی کرائی کہ متعلقہ ایشوز کو حل کیا جائے گا ۔پب جی انتظامیہ کے مثبت رد عمل پر پی ٹی اے نے پب جی پر عائد پابندی اٹھانے کا فیصلہ کیا۔

واضح رہے کہ پی ٹی اے نے گزشتہ ماہ معاشرے کے مختلف طبقوں سے موصول ہونے والی شکایت کے بعد اس ویڈیو گیم کو عارضی طور پر پابندی لگائی تھی۔پی ٹی اے کا کہنا تھا کہ عوام سے موصول ہونے والی شکایات میں کہا گیا ہے کہ ’یہ گیم لت کا باعث، وقت کا ضیاع ہے اور اس سے بچوں کی جسمانی اور دماغی صحت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں‘۔ جبکہ اس پر مختلف عوامی اور سماجی حلقوں کی جانب سے گیم پر پابندی اٹھانے پر تحفظات سامنے آرہے ہیں ۔

Press Release: A meeting was held between PTA and legal representatives of Proxima Beta Pte Ltd (PB). Proxima Beta (PB) representatives briefed the Authority on response to queries raised by PTA with respect to controls put in place by PB to prevent misuse of the gaming platform pic.twitter.com/73hPJKLxKi

فواد چوہدری نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”پاکستان میں پب جی پر پابندی کا خاتمہ عقلمندانہ فیصلہ ہے، گیم پر پابندی لگانے کا فیصلہ انتہائی اقدام تھا اور مستقبل میں اس حوالے سے محتاط رہنا ہو گا۔ وزارت سائنس و ٹیکنالوجی اس حوالے سے بہت واضح سوچ رکھتی ہے کہ مختلف مسائل کے حل کیلئے پاکستان کو ٹیکنالوجی کمپنیز کیساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس طرح کے معاملات میں پابندی جیسے اقدامات نہیں اٹھنے چاہئیں۔“

To end ban on #pubgbaninpakistan is a sane approach, Ban is an extreme measure must be very careful in future , @MinistryofST is very clear that Pakistan must work closely with Tech companies to resolve issues and must not use admin’s measures such as ban in such cases https://t.co/n4yRJvbaj1