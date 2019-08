حسن علی کی اپنی شادی کے حوالے سے خبروں کی وضاحت

قومی ٹیم کے نوجوان فاسٹ باؤلر حسن علی نے اپنی شادی کے حوالے سے جاری قیاس آرائیوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی ان کی شادی کے بارے میں کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔

ذرائع ابلاغ میں حسن علی شادی کے حوالے سے خبریں زیر گردش ہیں کہ وہ بھارتی ریاست ہریانہ کی رہائشی شامیہ آرزو سے شادی کرنے والے ہیں اور 20 جولائی کو دونوں کی شادی ہو گی۔

تاہم حسن علی نے اپنی شادی کے حوالے سے خبروں کی وضاحت کرتے ہوئے اپنی شادی کی تردید تو نہیں کی تاہم ان کا کہنا ہے کہ ابھی شادی کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔

just wanna clarify my wedding is not confirmed yet, our families have yet to meet and decide upon it. will make a public announcement very soon in sha allah. #gettingreadyforfamilymeetup