اسلاموفوبیا اور اُس کا سدباب… (قسط3)

حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے مکہ کے بت پرستوں کے پاس جا کر یہ اعلان کر دیا کہ فارس کی فتح پر خوشیاں نہ منائو اور اس فتح پر نہ اترائو کیونکہ اللہ کے رسول ؐ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ عنقریب رومی عیسائی فارس کے آتش پرستوں پر غالب آ جائیں گے مگرمکہ کے بت پرستوں نے اس پیشگوئی کاخوب مذاق اڑایا ۔ اے اہل مغرب ! اے اہل کتاب ! یاد رکھئے کہ ابھی ہمارے پیارے رسول ؐ کا دعوتی خط قیصر ہرقل تک نہیں پہنچا تھا اوررومی عیسائیوں کو مکہ میں آنے والے نئے رسول ؐ کی آمد کی کچھ خبر نہ تھی اور صاف ظاہر ہے کہ اُس وقت تک رومی عیسائیوں نے نئے آنے والے آخری رسول ؐ کی دعوت کا انکار نہیں کیا تھا ۔ وہ پہلے ہی اہل کتاب تھے یعنی اہل ایمان تھے ۔وہ اللہ پر اور اس کے رسول حضرت عیسیٰ ؑ پر ایمان لا چکے تھے ، اس لئے مکہ کے مسلمانوں کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے سلطنت روم کے عیسائیوں کے مغلوب ہو جانے کے بعد چند سال میںہی(10سال کے اندر ہی )انہیں سلطنت فارس کے آتش پرستوں پر غالب کر دیا ۔ اے اہل مغرب ! 622ء میں ہمارے پیارے رسول ؐ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ مدینہ کے تمام مسلم قبائل اور یہود ی قبائل نے میثاق مدینہ پر دستخط کر دیے اور سب نے متفقہ طور پر ہمارے نبی ؐ کو چیف جسٹس اور ہیڈ آف دی اسلامک سٹیٹ آف مدینہ تسلیم کر لیا ۔ سورۃ روم مکہ میں نازل ہوئی مگر قسطنطنیہ میں رومی عیسائی بادشاہ ہرقل کے دل میں نیا جوش اورولولہ پیدا ہو گیا اور اس نے سلطنت فارس پر جوابی حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ۔ جنگی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد 622ء میں وہ اپنے دارالحکومت قسطنطنیہ (Constantinople)سے اپنی فوج کو بحیرہ اسود (Black Sea)کے راستے سے لے کر روانہ ہوا اور 623ء میں اُس نے ایرانی مقبوضہ آرمینیا پر حملہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اُس کو فتح عطا کر دی ۔ اگلے سال 624ء میں اُس نے ایرانی آذربائیجان پر یلغار کر دی اور اس محاذ پر بھی اُسے فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی ۔ ہرقل نے زرتشت کی جائے پیدائش اُرمیا میں فارس کا سب سے بڑا آتش کدہ تباہ و برباد کر دیااور بے شمار لوگوں کو قتل کر دیا۔ اسی سال یعنی 624ء میں مسلمانوں کو بھی جنگ بدر میں مکہ کے بُت پرستوں کے مقابلے میں پہلی بار فیصلہ کُن فتح نصیب ہوئی ۔ یوں اللہ نے 10سال کے اندر ہی اپنا وعدہ پورا کر دیا کیونکہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ۔پھر627ء میں ہرقل نے نینویٰ (شمالی عراق) کی جنگ میں فتح حاصل کی اور اس کے بعد رومی فوج یلغار کرتی ہوئی فارس کے دارالحکومت طیسیفون (مدائن) کے قریب پہنچ گئی ۔ اے اہل مغرب ! یکم محرم 7ہجری بمطابق 11مئی628ء کو ہمارے پیارے رسول ؐ نے مدینہ منورہ سے فارس کے آتش پرست بادشاہ خسرو پرویز کے نام خط بھیجا کہ اللہ نے مجھے دنیا کے تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجاہے ،اس لئے تم اسلام قبول کرلو مگر خسروپرویز نے ہمارے پیارے رسول ؐ کا خط ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔جب نبی کریم ؐ کو خبر ملی تو آپ ؐ نے فرمایا کہ خسرو پرویز کی سلطنت اسی طرح پارہ پارہ ہو جائے گی جس طرح اس نے میرے خط کو پارہ پارہ کیا ہے ۔اے اہل مغرب ! خسرو پرویز ہمارے رسولؐ کا خط وصول کر کے اس قدر سیخ پا ہوا کہ اُس نے یمن کے گورنر باذان کو خط بھیجا کہ مدینے سے ایک شخص نے مجھے خط بھیجا ہے اور نبوت کا دعویٰ کیا ہے ، پولیس کے دو مضبوط اور توانا آدمیوں کو اس کی طرف بھیج دو اور اُس کو گرفتار کر کے میرے دربار میں حاضر کرو ۔ اے اہل مغرب !حیران کن بات یہ ہے کہ جس رات ہمارے پیارے رسول ؐ کو گرفتار کرنے والے دونوں آدمی مدینہ منورہ میں موجود تھے ، اسی رات (منگل کی رات 10جمادی الاول 7ہجری )کو شیرویہ (قباد ثانی ) نے اپنے سوتیلے باپ خسرو پرویز کو شاہی محل کے اندر ہی قتل کر دیا حالانکہ شاہی محل کے باہر 6ہزار گھوڑ سوار فوجی پہرہ دے رہے تھے کیونکہ رومی بادشاہ ہرقل کی فوج بھی طیسیفون (مدائن) کے قریب ہی موجود تھی اور شیرویہ نے حکومت پر قبضہ کر لیا ۔ فارس کے نئے بادشاہ شیرویہ نے رومی بادشاہ ہرقل کے ساتھ صلح کر لی ۔ اس نے تمام مقبوضہ رومی علاقوں یعنی شام ،فلسطین ،اُردن اور مصر سے اپنی فوجوں کو واپس بلوا لیا اور اُس کو مقدس صلیب بھی واپس کر دی۔اے اہل مغرب ! حیران کن بات یہ ہے کہ چند دن بعد یمن کے گورنر باذان کو شیرویہ نے خط بھیجا کہ میرا والد مدینے کے جس شخص کو گرفتار کرنا چاہتا تھا ، آئندہ اس شخص کو برا انگیختہ نہ کرنا اوراُس کو کچھ بھی نہ کہنا ۔ اے اہل مغرب ! یاد رہے کہ یکم محرم 7ہجری بمطابق 11مئی628ء کو ہمارے پیارے رسول ؐ نے قیصر ہرقل کے نام بھی دعوتی خط بھیجا تھا کہ ’’اسلام قبول کر لو۔ اللہ آپ کو دہرا اجرعطا کر ے گا کیونکہ آپ اہل کتاب ہیں‘‘ ہرقل کوآپ کا خط اُس وقت ملا تھا جب 629ء میں وہ مقدس صلیب کو یروشلم (بیت المقدس ) میں اس کے اصل مقام پر نصب کرنے آیا تھا ۔اے اہل مغرب ! اے اہل کتاب! یاد رکھئے کہ ہمارے پیارے رسولؐ کا اخلاق اس قدر اعلیٰ تھا کہ تاریخ عالم میں ایسی کوئی اور مثال نہیں ملتی اور نہ ہی قیامت تک ایسی کوئی اور مثال مل سکے گی کیونکہ ہمارے پیارے رسول ؐ نے جب رومی عیسائی بادشاہ ہرقل کے نام خط لکھا تھا تو اس خط میں یہ نہیں لکھا تھا کہ مکہ کے مسلمان رومی عیسائیوں کو اپنا اہل کتاب بھائی سمجھتے ہیں اور مکہ کے مسلمانوں کی خواہش پر چند سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مکہ میں سورۃ روم نازل فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں چند سال بعد رومی عیسائیوں کو فارس کے آتش پرستوں کے مقابلے میں فتح عطا کر دوں گا اور اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے ۔ اے اہل مغرب ! اے اہل کتا ب! خط میں یہ سارا کچھ نہ لکھنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ ہمارے پیارے رسول ؐ احسان جتلانا پسند نہیں کرتے تھے ۔اے اہل مغرب !رومی بادشاہ ہرقل کو فتح تومل گئی مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ فتح مکہ کے مسلمانوں اور مسلمانوں کے قرآن اور مسلمانوں کے رسول ؐ کی وجہ سے ملی ہے ۔ اے اہل مغرب ! ہمارے پیارے رسول ؐ نے اپنے خط میں رومی عیسائی بادشا ہ ہرقل کو جنگ جیتنے کی مبارکباد نہیں دی تھی کیونکہ ہمارے پیارے رسول ؐ احسان جتلانا پسند نہیں کرتے تھے ۔ اس لئے میں اب 1400سال بعد مغرب کے عیسائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ۔

اے اہل مغرب ! ہمارا مذہب اسلام تو اپنے آغاز سے ہی عیسائیوں کا ہمدرد اور خیر خواہ (Well wisher) ہے۔اے اہل مغرب ! سوچئے اور غور کیجئے ! اسی قرآن کو جلا رہے ہو جس نے رومی عیسائیوں کو فتح عطا کی تھی اور رومی بادشاہ ہرقل کو شام اور فلسطین اور اُردن واپس کروادیے تھے جن پر فارس نے قبضہ کر لیا تھا اور عیسائیو ں کو ان کی مقدس صلیب بھی واپس مل گئی تھی جس کو یروشلم سے طیسیفون (مدائن ) پہنچا دیا گیا تھا ۔اے اہل مغرب ! مکہ کے مسلمانوں ،ہمارے قرآن اور ہمارے پیارے رسو لؐ نے رومن ایمپائر کے عیسائیوں کی طرفداری کی تھی کیونکہ وہ اہل کتاب تھے ۔ ایسی مذہبی ہم آہنگی(Interfaith Harmony) کی تاریخ عالم میں کوئی مثال نہیں ملتی ۔آپ ؐکے اس عظیم کردار کی بدولت ہرقل کو شام وفلسطین ،اُردن اور مصر واپس مل گئے تھے جن پر فارس نے قبضہ کر لیا تھا اورعیسائیوں کو ان کی مقدس صلیب (Holy Cross) بھی واپس مل گئی تھی ۔ اے اہل مغرب ! چونکہ موجودہ زمانے میں مغرب کے عیسائی اسلاموفوبیا میں مبتلا ہو گئے ہیں ،اس لئے میں اب تقریباً 1400سال بعد آپ کو اس عظیم تاریخی واقعے سے آگاہ کر رہا ہوں جو سورۃ روم میں بیا ن ہوا ہے کیونکہ ہمارے پیارے رسول ؐ نے مجھے خواب میں اشارہ دیا ہے کہ مغرب کے عیسائیوں کو سورۃ روم کی تفصیلات سے آگاہ کر دو ۔ اے اہل مغرب! رومن ایمپائر کے عیسائیوں کو جب اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی تھی تو اس وقت مسلمان بہت خوش ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اہل کتاب بھائیوں کو فتح عطا کر دی ہے اور ہمارے پیارے رسول ؐ نے فرمایا تھا کہ عنقریب رومی عیسائی فارس کے آتش پرستوں پر غالب آ جائیں گے۔ ہمارے پیارے رسول ؐ کا یہ فرمان بعد میں سچ ثابت ہو گیا تھا کیونکہ عیسائی بادشاہ ہرقل کو وہ تمام علاقے واپس مل گئے تھے جن پر خسرو پرویز نے قبضہ کر لیا تھا ۔اے اہل مغرب ! میں اب امید کرتا ہوںکہ آئندہ آپ ہمارے پیارے رسول ؐ کا احسان یاد رکھیں گے اوراُنؐ کا احترام کریں گے ۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ آپ قرآن پاک کا بھی احسان یاد رکھیں گے اور اس مقدس آسمانی کتاب کا بھی انجیل مقدس کی طرح احترام کریں گے ۔

قسط نمبر 4

سورۃ روم کی روشنی میں پریذیڈنٹ اوباما کی سپیچ کا جواب ـ:

نائن الیون (9/11)کے بعد امریکی صدر اوباما نے 4جون 2009ء کو جب مغرب اور مسلم ورلڈ کے درمیان تنائو(Tension) کم کرنے کے لئے قاہرہ یونیورسٹی (Cairo University )میں مسلم ورلڈ کو ایڈریس کیا تھا تو انہوں نے اپنی سپیچ کا آغاز السلام علیکم سے کیا تھااور قاہرہ یونیورسٹی اور الازہر یونیورسٹی کے مسلم سٹوڈنٹس نے خوش ہو کر ان کی تقریر پر 43دفعہ تالیاں بجائی تھیں۔ پریذیڈنٹ اوباما نے اپنی سپیچ میں کہا تھا کہ ہم اس وقت مل رہے ہیں جب 9/11کی وجہ سے یونائیٹڈ سٹیٹس اور مسلمانوں کے درمیان ٹینشن (Tension) ہے ۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس سے پہلے بھی ماضی میں اسلام اور مغرب کے درمیان یروشلم کے حصول کے لئے 200سال تک صلیبی جنگیں (Crusades)جاری رہی تھیں ۔ امریکی صدر نے کہا تھا کہ

"Since after the attacks of 9/11 on civilians, people of my country think that Islam is not only hostile to the West but Islam is also hostile to the human rights of the people of the West."

یعنی "سویلین آبادی پر 9/11کے حملوں کے بعد سے میرے ملک کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نہ صرف مغرب کا دشمن ہے بلکہ اسلام مغرب کے لوگوں کے انسانی حقوق کا بھی دشمن ہے "۔ پریذیڈنٹ اوباما نے کہا تھا کہ تبدیلی ایک رات میں نہیں آئے گی اور کوئی سنگل سپیچ صدیو ں کی بے اعتمادی (Mistrust)کو ختم نہیں کر سکتی ۔ ہماری یہ مسلسل کوشش (Sustained effort) ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو سنیں اور ایک دوسرے سے سیکھیں اور ایک دوسرے کی عزت کریں اور اپنے مسائل کا حل تلاش کریں اور انتہا پسندی (Extremism) کا بھی حل تلاش کریں ۔