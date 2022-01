والدہ مرحومہ کی یادیں

شیئر کریں:

قیام پاکستان کے بعد میرے نانا کی پوسٹنگ پسرور ضلع سیالکوٹ ہو گئی جہاں انہیں گھر بھی الاٹ ہو گیا اور شہر سے ملحقہ ایک سکھ خاندان کی چھوڑی ہوئی 30 ایکڑ اراضی بھی مل گئی مگر میرے نانا نے کچہری جاکر بیان حلفی جمع کرا دیا کہ ہوشیار پور میں انکے نام گھر تو تھا مگر زرعی اراضی نہ تھی یہ غلط فہمی میں الاٹ ہوئی ہے لہٰذا اسے واپس لیا جائے اور اس طرح انہوں نے وہ زرخیز اراضی واپس کر دی‘ اس اراضی میں جو گھر تھا وہ بھی انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور شہر میں ایک مکان میں شفٹ ہو گئے جہاں وہ ریٹائرمنٹ تک رہے۔ میری نانی اماں بالکل ان پڑھ تھیں مگر چونکہ گھر کا ماحول تعلیمی اور ادبی تھا لہٰذا انہیں بہت سی ضرب المثال اور اشعار زبانی یاد تھے۔ والدہ بتایا کرتی تھیں کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی تو میں نے اپنے والد یعنی میرے نانا سے رازداری میں پوچھا۔ ابا جی

Have you got your pay?

قبل اسکے کہ میرے نانا جواب دیتے میری نانی اماں کہنے لگیں آج تو 2 تاریخ ہے 4 کو تنخواہ ملے گی

چہرہ شناسی میری والدہ پر اللہ کی خاص عنایت تھی۔ ہم کتنا بھی چھپاتے انہیں پتہ چل جاتا اور چہرہ دیکھ کر کہتیں، کیا بات ہے کیوں پریشان ہو اللہ ہے ناں، انشاء اللہ خیر ہو گی۔ انہوں نے ساری زندگی شائد ہی کسی بچے کے بخار کو چیک کرنے کے لئے تھرمامیٹر استعمال کیا ہو۔ بس پیشانی اور چھاتی پر گلے کے قریب ہاتھ رکھنا اور سو فیصد درست بتا دینا کہ کتنا بخار ہے ہم بعد میں تھرمامیٹر لگا کر چیک کرتے تو ان کا اندازہ ہر مرتبہ ہی درست ہوتا۔ وہ اس بات کا خاص خیال رکھا کرتی تھیں کہ ہم بھائیوں کی دوستیاں کس قسم کے لوگوں سے ہیں۔ دوستی کے حوالے سے وہ کسی بھی فارغ رہنے والے کے قریب بھی ہمیں نہیں پھٹکنے دیتی تھیں، کہا کرتی تھیں کہ جو کوئی کام نہیں کرتا وہ آپ کا وقت تو ضائع کرے گا ہی الٹا آپ پر ہی بوجھ بنے گا، پھر وہ نالائق لڑکوں سے بھی دوستی کے سخت خلاف تھیں۔

مجھے یاد ہے کہ وہ ہمارے لئے ایک عجیب سی دعا کیا کرتی تھیں جس کے الفاظ مجھے ازبر ہیں۔ کہا کرتی تھیں یا اللہ میرے بچوں کو فراغت سے بچانا۔ ان کا ماننا تھا کہ کسی بھی انسان کے لئے سب سے بڑی دشمن اس کی فراغت اور سب سے بڑی نعمت اس کا مصروف رہنا ہے۔ انکے بقول خالی ذہن شیطانی سوچ پیدا کرتا ہے۔

ان کی وفات کا سن کر ہماری پرانی کالونی راوی پارک سے ایک خاتون کا فون آیا اس نے بتایا کہ اس کے بیٹے کی تعلیم کے اخراجات اور داخلہ فیس خالہ جی ہی دیا کرتی تھیں اور وہ یہ کام اتنی رازداری سے کرتی تھیں کہ بلا کر اپنے پاس بٹھا لیتیں اور جب کوئی قریب نہ ہوتا تو خاموشی سے پیسے دیکر کہتیں ’’اے رکھ لے‘ کسی نوں دسیں نہ‘‘ (یہ رکھ لو اور کسی کو بتانا نہیں)۔ وہ خاتون عمر میں مجھ سے چھوٹی ہے فون پر ڈھیروں دعائیں دیتی رہی کہ خالہ جی کی مدد سے میرا بیٹا اچھی تعلیم حاصل کر گیا۔ امی کی عادت تھی کہ وہ نہ تو کسی کی برائی سنتی تھیں اور نہ ہی کسی بات کی ٹوہ میں رہتیں اور نہ ہی کسی کی بات پر کان دھرتیں۔ کالونی میں کیا ہو رہا ہے سب سے آخر میں انہیں پتہ چلتا تھا۔ میرے بچپن کا واقعہ ہے ہمارے گھر کے ساتھ ایک گھر میں ایک سرکاری آفیسر رہتے تھے انہوں نے اپنی اہلیہ کو کچھ پیسے دئیے تو خاتون خانہ نے سارے پیسے خرچ کر دئیے۔ رات جھگڑا ہوا تو مذکورہ آفیسر نے اپنی اہلیہ کا گلا دبا دیا، شور مچ گیا، وہ بمشکل جان چھڑا کر ہمارے گھر آکر چھپ گئی اور کئی گھنٹے چھپی رہی۔ والدہ نے اسے ابتدائی طبی امداد دی اور گلے پر مالش کی جو کہ درد کر رہا تھا۔ اگلے روز کالونی کی خواتین پوچھنے آ گئیں تو میری والدہ نے یکسر انکار کر دیا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں اور ہم سب کو بھی سختی سے کہا کہ اس واقعہ کا ذکر اگر کسی سے کیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ والدہ کے اس اقدام پر بات آئی گئی ہو گئی اور وہ ہمسائے اس بات پر بہت ہی مشکور رہے کہ والدہ نے انکا پردہ اور بھرم رکھا۔

میری بہن میڈیکل کالج میں پڑھتی تھی اور طالبات کے لئے مخصوص بس ہمارے گھر کے قریب چوک میں آتی تھی جہاں سے کالونی کی طالبات سوار ہو کر اپنے اپنے تعلیمی اداروں میں چلی جاتی تھیں۔ ایک دن ایک طالبہ اپنی والدہ کے ساتھ ہمارے گھر آئیں اور شکایت کی کہ چوک میں ایک دکاندار کے بیٹے لڑکیوں کو گھورتے ہیں ان کی پٹائی کرانی ہے۔ والدہ نے اس بچی سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ گھورتے ہیں وہاں کون ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں پتہ ہی کیوں چلے، ہم اپنے کام سے کام کیوں نہ رکھیں۔ کیا اس دکاندار کے لڑکے نے کچھ کہا،کہنے لگی کہا تو کچھ نہیں بس گھورتے ہیں تو والدہ نے کہا وہاں اور بھی طالبات ہوتی ہیں کیا کسی اور نے شکایت کی تو ماں بیٹی خاموشی سے اٹھ کر چلی گئیں۔ ان کی ہمیشہ یہی ہدایت ہوتی تھی کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ کون کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے اس سے لاغرض رہو۔

میری والدہ شادی کے بعد ملتان آئیں جہاں میرے والد کی نشتر میڈیکل کالج پراجیکٹ پر ملازمت تھی۔ ان دنوں نشتر میڈیکل کالج و ہسپتال کی تعمیر کا کام جاری تھا، ڈاکٹروں کی رہائشگاہیں بن رہی تھیں۔ دوبارہ 77-1976ء میں ملتان رہیں تو ان کا معمول ہوتا تھا کہ کھانا زیادہ بنا کر کچھ کھانا ہسپتال بھجوا دیا کرتی تھیں، اکثر اوقات میں ہی گائنی وارڈ کے سامنے بیٹھے لواحقین کو دوپہر کا کھانا دے کر آتا تھا۔ والد صاحب کی خوشاب پوسٹنگ ہوئی تو نورپور تھل نئی تحصیل بنی، تب یہ سارا علاقہ ریگستان اور غیرآباد تھا۔ ہمارے ایک رشتے دار نے والدین سے کہا کہ میں نے نور پور تھل میں ایک ہزار روپے فی ایکڑ کے حساب سے غیرآباد اراضی خریدی ہے۔ نہر نکل رہی ہے زمین بہت قیمتی ہو جائے گی۔ آپ نے سیٹلائٹ ٹاون راولپنڈی والا گھر فروخت کیا ہے وہاں چار پانچ مربع اراضی خرید لیں۔ میرے والد ناراض ہو گئے کہنے لگے ان کی ڈگریاں ہی ان کے مربعے ہوں گے انشاء اللہ۔زمین کا مالک صرف اللہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ کل کلاں میری اولاد اراضی کی تقسیم پر جھگڑے، کسی کو فرنٹ سے زمین مل جائے اور کسی کو پچھلی زمین تو ہر کوئی ناراض، پھر راستے کا جھگڑا۔ والدہ کہنے لگیں کہ ہم نے ان بچوں کو صرف تعلیم اور تربیت دینی ہے۔ جائیدادیں نہ ہیں نہ دے سکتے ہیں، ان کے مقدر میں اللہ نے جو کچھ لکھ دیا وہ بہتر ہی ہو گا۔

میرے والدین اکثر کہا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں ہماری حیثیت سے بہت زیادہ دیا ہے اور اظہار تشکر ہی کرتے رہے۔ کئی سال سے میری والدہ چلنے پھرنے سے قاصر تھیں مگر کیا ان کی رونق تھی اور کیا رعب و دبدبہ تھا کہ ان کا کہا حرف آخر ہوا کرتا تھا۔ میری اہلیہ کے انتقال کے بعد جس طرح انہوں نے ابتدائی ایام میں میرے بچوں کی پرورش کی اسے دیکھ کر آشکار ہوا کہ انہوں نے ہماری پرورش کیسے کی ہو گی۔ میری بیٹیاں مجھے کہتی ہیں کہ آپ نے تو ایک مرتبہ اپنی ماں کھوئی ہے، ہم نے تو دو مرتبہ کھو دی ہے۔

مجھے یقین ہے کہ جس طرح سے دعاوں اور تسبیحات کا سلسلہ وہ کئی دھائیوں سے جاری رکھے ہوئے تھیں وہ جاری رہے گا انشاء اللہ۔ ان کی تربیت کے ذریعے ان کی اولاد کے طفیل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میری والدہ سمیت سب پڑھنے والوں کے والدین اور آباواجداد کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کی قبریں اپنے فضل و کرم کے نور سے منور رکھے (آمین)…… (ختم شد)