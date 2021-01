یو اے ای کے وزیراعظم نے “ہنر مند” غیر ملکیوں کو بڑی خوشخبری سنادی

متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیراعظم شیخ محمد بن راشد المکتوم نے ہنر مند غیر ملکیوں کو بڑی خوشخبری سنادی ہے۔

تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات نے شہریت کے قانون میں تبدیلی کرتے ہوئے غیر ملکیوں کو شہریت دینے کا فیصلہ کیا ہے، اس تاریخی فیصلے کا اعلان خود متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیراعظم شیخ محمد بن راشد المکتوم نے بذریعہ ٹوئٹر کیا۔

The UAE cabinet, local Emiri courts & executive councils will nominate those eligible for the citizenship under clear criteria set for each category. The law allows receivers of the UAE passport to keep their existing citizenship.