وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چوہدری نے سابق صدر آصف زرداری اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی بڑی صاحبزادی بختاور بھٹو اور ان کے شوہر محمود چوہدری کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا ہے۔گزشتہ روز بلاول ہاوس کراچی میں بختاور بھٹو اور محمود چوہدری کے نکاح کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چوہدری نے نوبیاہتا جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔اس ضمن میں فواد چوہدری نے اپنے تصدیق شدہ ٹوئٹر اکاونٹ پر بختاور بھٹو اور محمود چوہدری کے لیے خصوصی پیغام جاری کیا ہے۔فواد چوہدری نے اپنے ٹوئٹر پیغام میں سب سے پہلے بختاور بھٹو اور محمد چوہدری کو نکاح کی مبارکباد پیش کی۔انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ دونوں ایک ساتھ بہترین زندگی گزاریں گے۔آخر میں فواد چوہدری نے بختاور بھٹو اور محمود چوہدری کو دعائیں بھی دیں۔

Congratulations to @BakhtawarBZ and Mahmood, I’m sure that you’ll have a lot of fun together. Prayers n Blessings

***