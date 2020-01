شیئر کریں:

کانگریس کے لائق فائق رہنما ششی تھرور نے متنازع شہریت قانون کے حوالے سے بیان دیتے ہوئے کہا ’’محمد علی جناح اب تک جیت رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کانگریس رہنما ششی تھرور کے مطابق متنازع شہریت قانون کا نفاذ محمد علی جناح کے دو قومی نظریے کی تکمیل ہو گی۔ دو قومی نظریے کے حوالے سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ محمد علی جناح جیت چکے ہیں بلکہ وہ جیت رہے ہیں۔ وہ مسلمان جو صدیوں سے ہندوستان میں رہ رہے ہیں اور وہ زمین کے بیٹے ہیں اُنہیں مودی کا متنازعہ شہریت بل یہ سوال کر رہا ہے کہ وہ اپنی ہندوستانی شہریت کو اپنے آبائو اجداد کی دستاویزات سے ثابت کریں۔ حالانکہ وہ ہندوستان کے باشندے جن کے آبائو اجداد ہندو تھے اور وہ مسلمان صوفیائے کرام کی تعلیمات سے مسلمان ہو گئے ہیں وہ کیوں اِس بات کا ثبوت مہیا کریں کہ اُنکے آبائو اجداد اِس سرزمین کے اصل باشندے تھے۔ وہ تو مودی سے بھی سوال کرتے ہیں کہ وہ اپنے شجرہ نسب سے ثابت کرے کہ وہ ہندوستانی ہے۔

تقسیم ہند کے وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے موقف کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ ہندوستان کی تقسیم خصوصاً پنجاب اور بنگال کے بٹوارے سے متفق نہیں ہیں مگر میرا خیال ہے کہ اِسکے علاوہ کوئی حل نہیں اور مجھے یقین ہے کہ آنے والی تاریخ اپنا فیصلہ اس کے حق میں دے گی۔ جب کسی ملک میں کوئی قوم عددی اکثریت کے بل بوتے پر دوسری قوموں کے حقوق غصب کرنے کی طرف مائل ہو تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہندوستان کے چار ملین مسلمان علیحدہ وطن کی طرف راغب نہ ہوں۔ خصوصاً وہ مسلمان جنہوں نے سات سو سال سے زائد ہندوستان پر حکومت کی ہو اور ہندوئوں کو زبردستی مذہب تبدیل کرنے پر نہ مجبور کیا ہو۔ مسلمان حکمرانوں کی ہندوئوں کے ساتھ رواداری نے اسلام کے مذہبی اور تہذیبی ورثے کو نقصان پہنچایا۔ خصوصاً اکبر اور جہانگیر کے دور میں تو دین اکبری ایجاد ہو گیا مگر محمد عربیؐ کے دین کی سربلندی کے لیے مجددالف ثانی اُٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا اور اکبر کے دور میں اسلام میں شامل کفر و الحاد اور کافرانہ طریقوں کو ختم کر کے دم لیا۔

1885ء میں ہندوئوں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور ظاہر کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو اُنکے حقوق دلوائیں گے لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ اُنہوں نے مسلمانوں کو اُنکے کاروبار سے بھی محروم کرنے کی کوشش کی اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے نیز اُنہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی زبان کو فروغ دینا شروع کر دیا۔

جناب مجید نظامی مرحوم و مغفور اکثر یہ بات کرتے تھے کہ پاکستان بننے سے پہلے لاہور کی مال روڈ پر سوائے شاہ دین اینڈ سنز کے تمام کاروباری مراکز کے مالک ہندئو ساہوکار تھے۔ اگر پاکستان نہ بنتا تو میں اخبار کا مالک ہونے کی بجائے وہاں محض گھر گھر اخبار پھینکنے والا اخبار فروش ہوتا۔ آج مسلمانوں کے ساتھ اور خصوصاً کشمیری مسلمانوں کے ساتھ مودی حکومت جس طرح کا سلوک کر رہی ہے اُس سے آج یہ بات اپنوں پرائوں سیکولر اور پاکستان مخالف مذہبی اور قومیت پسند زعما اور رہنمائوں کے پیروکاروں نے تسلیم کر لی کہ پاکستان کا قیام ناگزیر تھا۔ وہ مسلمان ہندو نواز لیڈران جو برصغیر کی تقسیم کے خلاف تھے۔ قائد اعظم کو توہین آمیز القابات سے پکارتے تھے اُنکی روحیں یقیناً عالم بالا میں قائد اور اقبال کی روح کے سامنے شرمندہ ہونگی۔ ایسی ہی ایک مذہبی شخصیت مولانا مفتی محمود نے جناب مجیدنظامی سے مشرقی پاکستان کی علیحدگی پر کہا کہ شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہ تھے۔ حالانکہ پاکستان بننے کے بعد وہ وزیر اعلیٰ خیبرپختونحوا بنے یقیناً آج اُنکی روح بھی مجید نظامی مرحوم کی روح کے سامنے شرمندہ کھڑی نظر آ رہی ہو گی۔

کانگریس اور مودی کی بی جے پی نے ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دئیے اُنہیں وہ شہری حقوق دینے سے بھی انکار کر دیا جو اُن کے بعد ہندوستان کے شہری آئینی حقوق تھے۔ کشمیر میں ایک لاکھ مسلمانوں کی شہادت اور کئی مہینوں کے لاک ڈائون نے آسام دہلی، ممبئی میں مسلمانوں کو شہریت بل کے ذریعے شہریت سے محروم کرنے کی کاوشیں صاف ظاہر کر رہی ہیں کہ ہندوستان ایک متعصب ہندو ملک ہے۔ ایک طرف مودی ہندوستان کے رہنے والے مسلمانوں کو شہریت سے محروم کر رہا ہے مگر ہمارے ایک ننگے وطن گلوکار کو نہ صرف اُس نے شہریت سے نوازا ہے بلکہ پاکستان کے خلاف باتیں کرنے پر پدماشری ایوارڈ دینے کا بھی اعلان کیا ہے جبکہ پاکستان میں آج بھی غیر مسلموں سے برابر کے شہری کا سلوک کیا جاتا ہے کیونکہ قائد اعظم نے 11 اگست 1947ء میں یہ واضح کر دیا تھا ’’کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے آپ کا تعلق ہو ، کاروبارمملکت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ قائد کے مطابق پاکستان میں ہر شخص چاہے وہ کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہو وہ اپنے مذہبی عقائد سرانجام دینے کے لیے آزاد ہے قائد کے الفاظ کچھ یوں ہیں:

''You are free to go to your temples, you are free to go your mosques or to any other place of worship in this State of Pakistan''

آج 72 سال گزرنے کے بعد پاکستان میں تو اقلیتیں اپنے مذہبی اور شہری حقوق سے استفادہ کررہی ہیں مگرکیا آج ہندوستان میں کشمیری مسلمانوں پر ظلم و جبر، بابری مسجد کی شہادت، متنازعہ بل کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں پر تشدد سے ثابت ہوتاہے کہ ہندوستان سیکولر سٹیٹ ہے۔ آج بھی آر ۔ ایس ۔ ایس شدھی اور سنگھٹن تحریکوں کے نظریات کو فروغ دے رہے ہیں۔ جس کے مطابق مسلمانوں کو ہندو بنانا تھا اور ہندوئوں کومتحد اور طاقتور بنانے کے لیے اُنہیں جنگی فنون سکھا کر مسلمانوں کے مقابلے میں مضبوط بنانا تھا تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑ کر اُنکا خاتمہ کر سکیں۔ آج آر ۔ ایس ۔ ایس کے غنڈے اور مودی حکومت میں مسلمان گائے کا گوشت نہیں کھا سکتے ہیں۔

آج ہندوستان کے ششی تھرور کی بات سو فیصد درست اس لیے ہے کہ متعصب ہندوئوں سے یہ بات ہضم کرنا مشکل ہے کہ ہندو مذہب اسلام کو اپنے اندر مدغم کرنے مکمل ناکام ہو چکا ہے کیونکہ اسلام سے پہلے جتنے مذاہب نے ہندوستان کی سرزمین پر جنم لیا وہ ہندومت میں جذب ہو گئے مگر اسلام نے اپنی جداگانہ حیثیت کو برقرار رکھا۔ اسلام ہی کی بقا کی خاطر پاکستان قائم ہو گیا۔ اور شدید مظالم کا شکار ہو کر بھی کشمیر اور ہندوستان کے مسلمان نظریہ پاکستان کی روح یعنی اسلامی تخیل کو محکم بنائے ہوئے ہیں۔ بابائے قوم قائد اعظم کے متعلق اتنا کچھ کہا اور لکھاجا چکا ہے کہ میرے جیسا ادنیٰ انسان کسی بھی صورت میں اُنکی شخصیت اور فہم و فراست کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ قائد اعظم واقعی ایک سچے، حقیقی اور عظیم قائد تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جسونت سنگھ کے بعد ششی تھرور بھی قائداعظم کے وژن میں رطب اللسان دکھائی دیتے ہیں۔ 1939ء میں قائد اعظم نے جو کہا تھا آج وہ پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان کے مسلمانوں کے دِل کے جذبات اور روحانی احساسات کی ترجمانی کرتا نظر آ رہا ہے ’’کانگریس اور انگریز حکومت متفق ہو کر بھی ہماری روح کو فنا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تم اِس تہذیب کو نہ مٹا سکو گے۔ اِس اسلامی تہذیب کو جو ہمیشہ ورثہ میں ملی ہے۔ ہمارا نور ایمان زندہ ہے زندہ رہا ہے زندہ رہے گا۔ ہم پر ظلم و ستم کرو۔ ہمارے ساتھ بدترین سلوک روا رکھو۔ ہم ایک نتیجے پر پہنچ چکے ہیں اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر مرنا ہی ہے تو لڑتے لڑتے مر جائیں گے۔ ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں کیونکہ ہندوئوں اور مسلمانوں کے خیالات اور تصورات مختلف ہیں۔ دونوں قوموں کی رزمیہ نظمیں، ہیروز اور تاریخی کارنامے سب الگ الگ ہیں۔ آج کشمیری مسلمان بھی اِسی نظریے کو اپنا ئے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے رہنے والے مسلمان بھی شدید ترین مزاحمت کر رہے ہیں کیونکہ اس کی واحد وجہ وہ تصور قومیت ہے جس کے متعلق علامہ اقبال نے فرمایا …؎

اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر

خاص ہے ترکیب میں قوم رسولؐ ہاشمی

٭…٭…٭