چوہدری رحمت علی کی69ویںبرسی

تین فروری نقاش پاکستان چوہدری رحمت علی کی 69ویںبرسی ہے۔ آپ محدود سی چند نامور ہستیوںمیں سے ہیں جنہیں بجاطور پر پاکستان کے فکری بانیوں میں شمار کیاجاسکتاہے ۔ یقین کے ساتھ کہاجاسکتاہے کہ پاکستان کی کی تاریخ ّآپ کے تذکرہ کے بغیر نامکمل ہے۔ قرارداد پاکستان سے پہلے دنیا بھر میں حوالے کی مختلف کتب میں جہاں جہاں پاکستان کا نام آیا چوہدری رحمت علی ؒ کی بدولت اور انہیں کی تحریک کے حوالے سے آیا۔پاکستان پر کتابچے چھاپنے کا آغاز بھی انہیں کی تحریک کے حوالے سے ہوا۔ قرارداد پاکستان کی منظوری سے پہلے اگر نوجوانوں میں تصور مقبول ہواتو چوہدری رحمت علی ؒ کے مشہور زمانہ پمفلٹ "Now Or Never" کی وجہ سے جس میں آپ نے ایک آزاد اسلامی سلطنت کے تصور کو واضح انداز میں پیش کیا۔ آپ نے پاکستان کا نام تجویز کیا۔ (پ) پنجاب کے لیے(۱) افغانیہ(ک) کشمیر(س) سندھ اور (تان) بلوچستان کے لیے… چوہدری رحمت علی ؒ نے 1933کو اپنے مشہور زمانہ پمفلٹ ’’ ابھی نہیں تو کبھی نہیں‘‘ میں لکھاتھا کہ ہندوستان جیساکہ آج موجود ہے نہ تو ایک ملک کانام ہے اور نہ ہی ایک قوم کاوطن ہے درحقیقت یہ اس ریاست کانام ہے جو تاریخ میں پہلی بار انگریزوں نے قائم کی ۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اس سے بیشتر تاریخ کے کسی دور میں بھی ہندوستانی قوم کا حصہ نہیں رہے بلکہ اس کے برعکس ظہور تاریخ سے لے کر برطانوی اقتدار کے قیام تک اپنی منفرد اور امتیازی قومیتوں کے حامل رہے ہیں۔ ایسے لوگوں میں ہماری قوم بھی ہے ۔ہندوستان کے پانچ شمالی صوبوں میں چار کروڑ آبادی میں ہم مسلمان اور تین کروڑ ہیں ۔ ہمارا مذہب اور کلچر، ہماری تاریخ اور روایات، ہمارا سماجی اور معاشی نظام، ہماری شادی بیاہ اور وراثت کے قوانین ہندوستان میں سنے والے دوسرے لوگوں سے بنیادی طور پر مختلف ہیں ۔ انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کیاتھاکہ پاکستان کے مسلمان ہندوستان کے ہندوئوں سے جداایک منفرد اور ممتاز قومیت کے حامل ہیں۔ ایک منفرد اور ممتاز قوم کی حیثیت سے یہ مسلمانوں کا حق ہے اور وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہندوستان سے الگ پاکستان کو ایک وفاقی آئین دے کر ان کی قومی حیثیت کو تسلیم کیاجائے۔ اگرچہ "Now Or Never" کے عنوان سے شائع کیے گئے پمفلٹ میں چوہدری رحمت علی ؒ نے پنجاب ،سرحد،کشمیر ، سندھ اور بلوچستان کے لیے پاکستان کا لفظ استعمال کرکے ان کے قومی وجود کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیاگیا تھا ۔چوہدری مرحوم نے طالب علمی سے لے کر بیرسٹری تک بلکہ زندگی کے آخری سانس تک آزادی وطن اور پھر نوزائیدہ ملک کی سالمیت و استحکام کے لیے جودجہد کی۔انہوں نے زندگی اس مقصد کے

لیے وقف کردی تھی ۔ہمیں ایسے رہنمائوں،بزرگوں اور محسنوں کی یاد سے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو روشن کرنا ہوگا۔ماضی کی تاریخ ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے۔ہمیں اپنے رہنمائوں کے نقوش کی یاد سے اپنے دل و دماغ کو جلا بخشی ہوگی۔ ان کی زندگیوں سے اکتساب فیض کرنا ہوگا۔ ان کے اقوال و سیرت کو حرز جاں بنانا ہوگا کیونکہ جو قومیں ایسا نہیں کرتیں وہ حرف غلط کی طرح مٹ جاتی ہیں۔ میں حکومت پاکستان سے پر زور اپیل کرتا ہوںکہ تحریک پاکستان کے اس اولین جرنیل کے تابوت کو پاکستان لاکر اسلام آباد میں شکرپڑیاں کے مقام پر دفن کیاجائے ۔ اس سلسلے میں اتحاد اسلامی کے داعی سید جمال الدین افغانی کی مثال ہمارے سامنے ہے ۔اس کا پچھلی صدی کے اواخر میں استنبول میں انتقال ہوا اور وہیں دگن ہوئے۔ افغانستان کو خیال آیا ملت افغانیہ کے اس فرزند جلیل اور عالم اسلامی کے محبوب کا مزاد اپنے وطن میں ہونا چاہیئے۔ چناچہ تابوت منگوایا گیا اور نو ساختہ خوبصورت مقبرے میں دفن کیا گیا۔