سوشل میڈیا کی پرواز

(کوثر لودھی)

مہنگائی کے دور میں جہاں ہر شخص ضروریات زندگی پوری کرنے کے لئے پہلے سے کہیں زیادہ کام کرنے میں مصروف ہے۔ ہمیں ان حالات میں سوشل میڈیا کو دیکھتے ہوئے بہت افسوس اور حیرانی ہوتی ہے کہ معاشرے اور اس ملک کے وقار اور استحکام کو دائو پر لگانے کیلئے لوگوں کے پاس وقت کہاں سے آتا ہے۔ ہمیں سوشل میڈیا کے کسی بھی فورم کو استعمال کرنے کے طریقہ کار کو پہلے وضع کر لینا چاہیے۔ یہ بچوں، گھریلو خواتین اور انتہائی پڑھے لکھے پروفیشنل کے لئے بھی یکساں اہم ہے کہ ترجیحات کے تعین کئے بغیر کوئی کام نہ کیا جائے۔ سب سے پہلے جب ہمیں کوئی واٹس ایپ آتا ہے، ہم اسے کھول کر پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اگر ان میں ہمارے کلچر یا مذہب کے خلاف کوئی مواد ہو یا پھر کسی کی تضحیک کا پہلو نکلتا ہو، یا پھر اس میں جو انفارمیشن دی گئی ہو، وہ صحیح نہ ہو، تو سب سے بہتر عمل تو یہی ہو گا کہ ہم اسے دیکھ کر ڈیلیٹ کر دیں۔کیونکہ برائی کرنے اور برائی کو پھیلانے والے ایک ہی طرح کے گنہگار ہوتے ہیں اور یہ یاد رکھیں کہ آج اگر کسی کا گھر جل رہا ہے تو اس لئے خوش نہ ہوں کہ آنیوالے وقت میں آپ بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں کیونکہ ہوا کسی کی نہیں ہوتی۔ کبھی بھی اس کا رْخ ہمارے اپنے گھر کی طرف مڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اسے ڈیلیٹ نہیں بھی کرتے تو اسے کسی بھی دوسرے شخص کو مت بھیجیں۔ یہ گناہِ کبیرہ ہو گا کہ ہم برائی کو پھیلانے کے مرتکب ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو چیز ہمیں بھیجی گئی ہے، اس پر یقین کیسے کریں؟ اور یہ سب سے اہم بات ہے کہ اگر بھیجنے والے نے آپ کو گمراہ کرنے کے لئے محض غلط انفارمیشن بھیجی ہے، آپ کو Misguide کیا ہے اور آپ اس کو سچ مان کر عمل کریں یا آگے بڑھا دیں تو نہ صرف ہم خود نقصان اٹھائیں گے بلکہ ہماری وجہ سے نجانے کتنے اور لوگ نقصان اٹھائیں گے اور اس کے لئے آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث جو ہم سب کو تقریباً معلوم ہے کہ ''آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ محض سنی سنائی بات کو تحقیق کیے بغیر آگے پہنچا دے'' یہ تو ذکر ہماری طرف آنے والے میسجز، ویڈیو وغیرہ کا ہے۔ اب ہم اگر کسی کو کوئی واٹس ایپ کرتے ہیں، ٹیوٹ کرتے ہیں، فیس بک پر کوئی پوسٹ لگاتے ہیں تو پہلے اچھی طرح جان لیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اگر ہم مذہب سے متعلق حدیث، واقعہ یا پھر کلام پاک کا کوئی ترجمہ بھیج رہے ہیں تو آیا وہ درست بھی ہے یا نہیں کیونکہ اگر خدانخواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کلام پاک کے بارے میں کوئی چیز جو سوفیصد سے زیادہ درست سند نہ رکھتی ہو، اسے اللہ کے واسطے کسی کو آگے نہ بھیجا کریں۔ اس عمل سے ہمارا دین، ہماری دنیا، ہماری آخرت تک شدید خطرے میں پڑ سکتی ہے، حتیٰ کہ ہمارا ایمان بھی مشکوک ہو سکتا ہے اور یہ اگر کوئی سمجھنے والا شخص ہو تو سمجھ سکتا ہے کہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ کیونکہ ایمان کے بغیر زندگی ''چی معنی دارد''۔ میں آپ سے منت کرتی ہوں کہ دین پر کبھی سمجھوتا نہ کرنا، ورنہ بنی اسرائیل کی طرح چالیس سال ایسے صحرائوں اور جنگلوں میں مارے مارے پھرو گے کہ نہ کوئی منزل ہو گی اور نہ کوئی داستان ہو گی۔ جسے خدا بھٹکا دے وہ کسی راستے کا تعین کبھی نہیں کر سکتا۔ یہاں پر میں آپ کو اپنا ایک بالکل صحیح سچا واقعہ خدا کو حاضر ناظر جان کر بتا رہی ہوں، کچھ سال پہلے ایک شخص سے جو سول ادارے میں افسر تھا میری ملاقات ہوئی جو کہ انتہائی مختصر تھی۔ مگر اس کے بعد اْنہوں نے روزانہ کی بنیادوں پر مجھے دعا، درود شریف اور اعلیٰ اخلاقی باتوں کا ایک میسج بھیجنا شروع کر دیا۔ ہر روز صبح میں پڑھتی، جس پر ایک نیا مذہبی مواد اور آخر میں دعا لکھی ہوتی۔ مجھے اس قدر وہ پسند آتا کہ میں اْسے آگے اپنے بہت سارے جاننے والوں، خاندان، بچوں اور رشتہ داروں کو بھی بھیج دیا کرتی اور وہ بھی بڑی تعریف کرتے، Meanwhile مجھے اس شخص سے کچھ معلومات جو اس کے لئے انتہائی ثانوی نوعیت کی تھیں، آفس ہی سے متعلق لینے کے لئے میں نے کال کی تو اس شخص کا رویہ میرے ساتھ اجنبیوں والا تھا، جب کہ میں تو روزانہ اس کا شکریہ انتہائی خوبصورت انداز میں کرتی تھی اور اسے ایک عظیم شخص کا درجہ دے بیٹھی تھی۔ اس نے انتہائی روکھے پن سے کہا کہ وہ سخت مصروف ہے اور وہ معلومات مجھے نہ دی جو کہ کسی ایک نائب قاصد سے مل گئیں۔ دوسری بار میرے بھائی جان اور میرے خاوند کا انتقال محض کچھ دنوں میں ہو گیا اور میری زندگی بالکل عرش سے فرش پر آن پڑی۔ غموں کے ایسے پہاڑ رب کبھی کسی دشمن پر بھی نہ ڈھائے۔ اس دوران اس شخص کے میسج لگاتار پہلے والے SMS کی طرح ہی روزانہ کی بنیادوں پر ملتے رہے۔ کسی ایک دن بھی وقفہ نہ ہوا، مجھے صبر کسی طور پر نہیں آرہا تھا، میں تڑپ رہی تھی تو ایک دن میں نے سکون کے لئے سوچا کہ اس اتنے نیک انسان کو فون کروں، میرے لئے دعا کریں یا مجھے پڑھنے کے لئے کوئی وظیفہ بتائیں۔ اْنہوں نے فون پر آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ میرے ساتھ تعزیت تک نہیں کی اور ایک دو جملوں کے بعد فون بند کر دیا جب کہ خوبصورت ترین SMS کا سلسلہ تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتا تھا اور میرے Reply پر وہ فوراً Thanks my dear کا جواب بھی دیتے اور اچانک ایک دن اْن کا ایک ایسا SMS مجھے آیا جس نے اندر تک مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ جس سے نہ صرف اس شخص کے عقائد کا مجھے اندازہ ہوا بلکہ اگر اس میسج پر میں اعتبار کر لیتی خدانخواستہ، عمل کر لیتی یا کسی اور شخص کو آگے بھیج دیتی تو میں اپنا ایمان، اپنی تمام متاعِ حیات گوا بیٹھتی اور میں تقریباً اس دنیا میں اپنے لئے جہنم میں جانے کا سامان پیدا کر لیتی۔ پہلے تو میری دھڑکن ہی قابو میں نہیں آئی (میں یہاں بتاتی چلوں کہ میں گزشتہ دس سالوں سے کلام پاک کا ترجمہ و تفسیر، اسوہ حسنہ اور احادیث نبوی? کا مطالعہ کر رہی ہوں بلکہ ریسرچ بھی کر رہی تھی اور حتی الامکان اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں) اس بات کا علم شاید اس شخص کو نہیں تھا بلکہ اس نے پہلے کچھ سال لگا کر میرا اعتماد حاصل کیا کہ وہ ایک انتہائی نیک اور درویش انسان ہے اور جب اس نے سمجھا کہ میرا یقین اس کے SMS پر پختہ ہو چکا ہے تو اس نے کھل کر وار کیا میں نے پہلے اسے Snub کیا کہ آپ نے یہ میسج مجھے کیوں بھیجا، وہ بدتمیزی پر اْتر آیا اور پھر میں نے اس کے تمام نمبرز کو ہمیشہ کے لئے فوری طور پر رپورٹ کر دیا۔ یہ مذہبی منافرت کا ایک انتہائی سچا واقعہ ہے۔ جب کہ ہمارے ہاں جنسی بے راہ روی، ثقافتی و اخلاقی بے ادبی اور سیاسی و سماجی نظام کو تباہ کرنے کے لئے ایک جنگ سوشل میڈیا پر جاری ہے جس میں محض چند ٹکوں کی خاطر لوگ دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں۔ میری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال صحت مندانہ سرگرمیوں کے لئے کریں۔ ہنسنے ہنسانے، تفریح، مثبت اور سچی معلومات، دلچسپ واقعات، سبق آموز واقعے Share کریں۔ اپنی اس زندگی کیساتھ ساتھ اگلی زندگی کو بھی صدقہ جاریہ کے طور پر محفوظ کریں۔

''شاید کے اْتر جائے تیرے دل میں میری بات''