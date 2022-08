پاک فضائیہ کے خیبر پختونخوا میں ریسکیو آپریشنز جاری

پاک فضائیہ نے بلوچستان، سندھ اور جنوبی پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری امدادی اور بحالی کے آپریشن کے علاوہ کے پی کے میں امدادی کارروائیوں کو وسعت دی ہے۔ترجمان پاک فضائیہ کا کہنا ہے کہ پاک فضائیہ (پی اے ایف) نے خیبرپختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کو وسعت دی ہے۔

PAF EXPANDS RESCUE OPERATIONS IN KPK

30 August, 2022: Pakistan Air Force has expanded rescue operations in KPK in addition to the ongoing relief and rehabilitation operation in flood affected areas of Balochistan, Sindh and South Punjab. pic.twitter.com/S9gIbBIoVK