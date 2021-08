مکہ کلاک ٹاور پر آسمانی بجلی کے مناظر

سعوی عرب میں مکہ کلاک ٹاور پر آسمانی بجلی کے مناظر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر حرمین شریفین نامی اکاونٹ سے ان دلچسپ تصاویر کو شیئر کیا گیا ہے جسے دنیا بھر کے مسلمان دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں۔

تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آسمانی بجلی مکہ کلاک ٹاور کی چوٹی کو چھوتی ہے۔یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد منظر ہے۔

PICTURES: A photographer captures lightning strikes on the clock tower during a thunderstorm on Thursday pic.twitter.com/pJ7iYURE5J