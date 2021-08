شیئر کریں:

شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا

اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے

احمد فراز

برطانوی فلاسفر ایڈمنڈ برکے کا مشہور قول ہے :

‘‘The greater the power the more dangerous the abuse’’

‘‘"طاقت جتنی زیادہ ہوگی غلط استعمال اتنا ہی زیادہ ہو گا" اس میں کوئی شک نہیں کیوںکہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح امریکہ سپر پاور ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتا رہا اور اس طاقت کے نشے میں چْور 20 سال تک افغانستان کے امن کو پامال کرتا رہا بلکہ صرف افغانستان ہی نہیں پاکستان میں بھی بدامنی اور دہشتگردی کی وجہ امریکہ ہی بنا رہا اس ضمن میں ہم نے 70 ہزار قیمتی جانیں بھی دیں.میں امریکہ کو اس جانور سے تشبیہ دینے میں کوئی عار محسوس نہیں کروں گا جس کے ہاتھ ماچس لگ جائے تو وہ جنگل کو ہی آگ لگانے کیلیے نکل دوڑتا ہے.لہٰذہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اس بات پر ایمان پختہ ہے کہ سپر پاور صرف اللہ پاک ہے وہ جب چاہے کمزور کو فتح اور طاقتور کو شکست سے دوچار کر دیتا ہے جس کا عملی نمونہ ساری دنیا افغانستان میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہے.کبھی کبھار جب قدرت کے اس طرح کے کرشمے دیکھتا ہوں ۔ بابا بھلے شاہ فرماتے ہیں

چڑھدے سورج ڈھلدے ویکھے

بجھے دیوے بلدے دیکھے

ہیرے دا کوئی مول نہ تارے

کھوٹے سکے چلدے ویکھے

اگر افغانستان کی موجودہ صورتحال پر بات کی جائے تو افغان طالبان بہت محتاط پالیسی پر عمل پیرہ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کہتے ہیں ٹھوکر کھانے کے بعد ہی لوہا تلوار(جو غلامی کی بیڑیوں کو کاٹ ڈالے) کی شکل اختیار کرتا ہے لہٰذا طالبان نے 20 سال عالمی طاقتوں کے خلاف جدوجہد میں گزاردیے اب وہ سمجھ چکے ہیں کہ دنیا کہ ساتھ اچھے تعلقات اسطوار کرنے کے لیے اور اپنے ملک میں امن کی فضائ قائم رکھنے کے لیے کیسے اقدامات کرنے ہوں گے.جس طرح انہوں نے آتے ہی عام معافی کا اعلان کر دیا اگر وہی پرانی سوچ رکھنے والے افغان طالبان ہوتے تو آج کابل کی سڑکوں پر سینکڑوں لاشیں رسیوں سے جھولتی ہوئی دکھائی دیتیں.کابل میں قبضے کے وقت جس طرح عوام نے طالبان کا استقبال کیا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عام عوام طالبان کی آمد پر اطمینان کا اظہار کر رہی ہے.وقت بدل رہا ہے اور افغان طالبان میں بھی بدلاو دکھائی دے رہا ہے اب امریکی فوجیوں اور شہریوں کے انخلا کی ڈیڈ لائن 31 اگست تک کر دی گئی ہے اور اس میں توسیع کی بات پر طالبان ترجمان سہیل شہین نے کہا کہ"یہ ڈیڈ لائن نہیں بلکہ ان کے لییریڈلائن ہو گی"اس طرح کے بیانات سے صاف ظاہر ہے کہ افغان طالبان کے حوصلے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں اور وہ ہر قسم کے حالات کا سامنہ کرنے کے لیے تیار ہیں.اگر طالبان امن کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئے تو اس کا اثر پورے خطے میں دکھائی دے گا.اگر خطے میں امن کی فضائ قائم ہوتی ہے تو ترقی کی راہیں ہموار ہوں گی اس امن کا فائدہ کسی اور ملک کو ہو یا نہ ہو پاکستان کو ضرور ہوگا کیوں کہ افغان طالبان کی کچھ شاخیں پاکستان میں بھی بکھری دکھائی دیتی ہیں.جب سے امریکی اور نیٹو فورسز کا انخلا عمل میں لایا جا رہا ہے تب سے حالات بہتر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور افغان طالبان نے بھی ہمسایہ ممالک کو اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ اب افغان سرزمین کو وہ کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے.