فیس بک کا ایک پرانا فیچر ایک بار پھر صارفین میں مقبول ہوگیا

شیئر کریں:

کیا یہ یاد ہے کہ آخری بار آپ نے فیس بک میں پوک (poke) بٹن کب استعمال کیا تھا؟ویسے تو بیشتر افراد فیس بک کے اس فیچر کو کافی عرصے پہلے ہی بھول چکے ہیں مگر حیران کن طور پر اب ایک بار پھر سوشل میڈیا نیٹ ورک پر اس کا استعمال بڑھ گیا ہے۔فیس بک کی جانب سے ایک تھریڈز پوسٹ میں بتایا گیا کہ 2024 کے دوران اس فیچر کے استعمال میں 13 گنا اضافہ ہوا ہے۔میٹا کے چیف ایگزیکٹو مارک زکربرگ بھی اس فیچر کی مقبولیت پر کافی خوش ہیں۔یہ فیچر 2004 سے فیس بک میں موجود ہے مگر کافی عرصے پہلے سوشل میڈیا نیٹ ورک نے اسے نیوی گیشن میں چھپا دیا تھا۔



اسی وجہ سے گزشتہ برسوں میں اسے دریافت کرنا کافی مشکل ہوگیا تھا۔

مگر اب نوجوانوں کی جانب سے اسے بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے یا کم از کم کمپنی کا تو یہی دعویٰ ہے۔

کمپنی کے مطابق اس فیچر کو 50 فیصد سے زیادہ بار 18 سے 29 سال کے افراد نے استعمال کیا۔

یہ فیچر کس کام آتا ہے؟

جب آپ کسی کو فیس بک پر پوک کرتے ہیں تو اسے ایک نوٹیفکیشن سے اس بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے۔

آپ صرف اپنے دوستوں کو پوک کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی میسج یا دیگر تفصیلات نہیں بھیج سکتے، بلکہ ایک نوٹیفکیشن موصول ہوتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ you have been poked۔

تو اسے استعمال کیسے کریں؟

اگر آپ اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تلاش کو اب بہت آسان کر دیا گیا ہے۔

اس مقصد کے لیے کمپنی نے ایک پیج تیار کیا ہے۔

پوکس پیج پر جاکر آپ دوستوں کو پوک کر سکتے ہیں۔



کمپنی کے مطابق آپ فیس بک کے ڈیسک ٹاپ ورژن یا ایپ میں سرچ پر pokes لکھ کر اس پیج کو تلاش کر سکتے ہیں۔