پاکستان اور ہنگری کے مابین شعبہ تعلیم میں معاونت کے حوالے سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کردئیے گئے،اس معاہدے کے تحت ہنگرین حکومت، ہنگری کی یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم، کیلئے ،پاکستانی طلباء کو 200 وظائف فراہم کریگا۔جمعہ کو پاکستان اور ہنگری کے مابین شعبہ تعلیم میں معاونت کے حوالے سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کردئیے گئے، مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب وزارت خارجہ میں ہوئی ، اس معاہدے کے تحت ہنگرین حکومت، ہنگری کی یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم، کیلئے ،پاکستانی طلباء کو 200 وظائف فراہم کریگا ، وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کی موجودگی میں، معاہدے کی مفاہمتی یادداشت پر، پاکستان کی جانب سے وفاقی وزیر تعلیم جناب شفقت محمود اور ہنگری کی جانب سے ہنگری کے وزیر خارجہ و تجارت جناب پیٹر سجارتو نے دستخط کئے، وزیر خارجہ نے تعلیمی شعبے میں معاونت اور پاکستانی طلباء کیلئے وظائف کی فراہمی پر، ہنگرین ہم منصب کا شکریہ ادا کیا ، واضح رہے کہ ہنگری 2016 سے ہائیر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے پاکستانی طلباء کو ہنگری میں اعلی تعلیم کیلئے وظائف مہیا کر رہا ہے۔

Will work closely to strengthen ties through cooperation at all int’l forums & in business across agricultural/food, environment including waste management, water resource & education. ???????? appreciates Stipendium Hungaricum Scholarship Program, offering 200 scholarships to students https://t.co/CJKbuH4Yfv