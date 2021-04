شوبز ستاروں کا وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کو خراجِ تحسین

کینسر سے نبردآزما کورونا کیخلاف جنگ میں پیش پیش وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کو شوبز ستاروں نے ان کی کاوشوں کے اعتراف میں خراجِ تحسین پیش کیا ہے۔

Putting the country above her health. @Dr_YasminRashid, millions of Pakistanis are thankful to you for working tirelessly to combat #corona while battling cancer yourself. Your courage is an inspiration to so many of us. Grateful ????