کورونا کےمریضوں کی تعداد گزشتہ سال جون کے مقابلے میں 57 فیصد زائد ہے, اسد عمر

وفاقی وزیر اور سربراہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سنٹر اسد عمر نے کہا کہ کورونا کےمریضوں کی تعداد گزشتہ سال جون کے مقابلے میں 57 فیصد زائد ہے۔

Total number of critical care covid patients on oxygen reached 5360 yesterday. This is 57% more than the peak last june. Alhamdulillah have so far managed to cope with this huge increase because of proactively building capacity of the entire system from oxygen production to beds

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک بیان میں اسد عمر نے کہا کہ ملک میں تشویشناک کورونا مریضوں کی تعداد 5 ہزار 360 ہو چکی ہے۔ان کا کہنا تھا کہ الحمدللہ ابھی تک کورونا کے اتنے زیادہ کیسز کو منظم طریقے نمٹایا، یہ سب ہیلتھ سسٹم میں آکسیجن کی پیداوار سے بیڈز تک کی استعداد کار بڑھانے کے باعث ممکن ہوا۔سربراہ این سی او سی کا کہنا تھا کہ کورونا کیسز میں اضافہ جاری ہے، ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے، ایس او پیز پر عمل درآمد وقت کی اہم ضرورت ہے۔

However, the challenge is not over and Infact is continuing to increase. The need for precautions and following sop's is vital at this point in time. Next few weeks are critical. No system can cope if we allow the disease to spread rapidly. May Allah be with us and protect us